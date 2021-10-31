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    У Чорне море прибуде есмінець США

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    USS Porter уже бував в Одесі - У Чорне море прибуде есмінець США
    USS Porter уже бував в Одесі
    Фото: dumskaya.net

    Ракетний есмінець працюватиме з союзниками і партнерами

    Есмінець США USS Porter вирушає в Чорне море. Там він буде взаємодіяти з партнерами з НАТО. Про це повідомляють Військово-морські сили США.

    Ракетний есмінець Військово-Морських сил США USS Porter (DDG-78) висувається в Чорноморський регіон, де буде взаємодіяти зі своїми союзниками та партнерами по НАТО.

    «USS Porter (DDG 78) почав свій транзит на північ у Чорне море, щоб працювати з нашими союзниками та партнерами по НАТО в регіоні», – йдеться в повідомленні.

    Нагадаємо, куплений у Британії криголам James Clark Ross матиме нове ім’я в Україні. Цей криголам забезпечуватиме логістику для української антарктичної станції «Академік Вернадський».

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    Теги: Чорне море США НАТО море
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    У Чорне море прибуде есмінець США