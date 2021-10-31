У Чорне море прибуде есмінець США

Ракетний есмінець працюватиме з союзниками і партнерами

Есмінець США USS Porter вирушає в Чорне море. Там він буде взаємодіяти з партнерами з НАТО. Про це повідомляють Військово-морські сили США.

Ракетний есмінець Військово-Морських сил США USS Porter (DDG-78) висувається в Чорноморський регіон, де буде взаємодіяти зі своїми союзниками та партнерами по НАТО.

«USS Porter (DDG 78) почав свій транзит на північ у Чорне море, щоб працювати з нашими союзниками та партнерами по НАТО в регіоні», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, куплений у Британії криголам James Clark Ross матиме нове ім’я в Україні. Цей криголам забезпечуватиме логістику для української антарктичної станції «Академік Вернадський».

Читайте також: