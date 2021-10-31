У Чорне море прибуде есмінець США
Ракетний есмінець працюватиме з союзниками і партнерами
Есмінець США USS Porter вирушає в Чорне море. Там він буде взаємодіяти з партнерами з НАТО. Про це повідомляють Військово-морські сили США.
Ракетний есмінець Військово-Морських сил США USS Porter (DDG-78) висувається в Чорноморський регіон, де буде взаємодіяти зі своїми союзниками та партнерами по НАТО.
«USS Porter (DDG 78) почав свій транзит на північ у Чорне море, щоб працювати з нашими союзниками та партнерами по НАТО в регіоні», – йдеться в повідомленні.
BREAKING: #USSPorter (DDG 78) began its northbound transit to the #BlackSea to operate with our @NATO Allies & partners in the region! #PowerForPeace #StrongerTogether pic.twitter.com/TSP5kg9FLE— U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. Sixth Fleet (@USNavyEurope) October 29, 2021
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