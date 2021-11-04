Додаткові 18,400 тонн дипломатії: Кулеба привітав прибуття корабля США у Чорне море

Україна раніше закликала до посиленої присутності партнерів зі США і НАТО у Чорному морі

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що прибуття флагманського корабля Шостого флоту ВМС США Mount Whitney до Чорного моря сприятиме безпеці в регіоні. Про це він написав у Тwitter.

«Ласкаво просимо (Mount Whitney – ред.). Україна раніше закликала до посиленої присутності наших партнерів зі США і НАТО. Ми підтримуємо кроки у цьому напрямі та готові спільно працювати над зміцненням безпеки Чорноморського регіону», – зазначив Кулеба.

Міністр також додав, що додаткові 18,400 тонн дипломатії, безсумнівно, сприяють цій меті.

Раніше повідомлялося, що флагманський корабель Шостого флоту ВМС США прямує у Чорне море.

Флагман USS Mount Whitney – другий командний корабель типу «Блю Рідж», флагманський корабель Шостого флоту ВМС США. Розпочав службу 16 січня 1971 року. Названий на честь гори Вітні, найвищої гори хребта Сьєрра-Невада, що у штаті Каліфорнія.

Брав участь в операціях в Атлантичному океані, Середземному, Карибському морях, Індійському океані. У 1994 р. брав участь в операції на Гаїті. З 2005 року флагманський корабель Шостого флоту США базується в італійському порту Гаета.

Нагадаємо, глава МЗС Росії Сергій Лавров занервував через американський есмінець у Чорному морі.

Раніше міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що відносини між Росією і НАТО не є катастрофічними. За його словами, вони повністю відсутні.