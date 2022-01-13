Литовці подали позов проти Горбачова через штурм телецентру 30 років тому

Родичі звинувачують Горбачова в тому, що він не зміг завадити «міжнародному злочину» проти литовців

У Литві шестеро людей подали позов проти першого президента СРСР Михайла Горбачова через події у Вільнюсі 11-13 січня 1991 року. Тоді загинуло 14 мирних жителів. Про це повідомляє литовський портал 15min.lt.

Позов до Вільнюського окружного суду подали 13 січня родичі чотирьох загиблих у подіях 13 січня. Родичі звинувачують Горбачова в тому, що він, як верховний головнокомандувач Збройних Сил СРСР, не зміг завадити «міжнародному злочину» проти литовців.

За словами організатора позову Робертаса Повілайтіса, сина загиблого Альгімантаса Повілайтіса, кримінальний процес, пов'язаний із загибеллю людей у Вільнюсі, завершується, однак він буде неповним без притягнення до відповідальності вищого керівництва країни, а саме Михайла Горбачова, який в 19991 був Верховним головнокомандувачем СРСР і 11-13 січня не вжив достатніх заходів для припинення кровопролиття та «не міг не знати про наслідки» своїх дій.

Йдеться про події 13 січня 1991 року, коли радянські військові здійснили штурм телецентру у Вільнюсі. В результаті в місті відбулися сутички між військовими та прихильниками незалежності Литви, внаслідок яких загинуло 14 людей, постраждали понад тисяча.

У 2016 році у Литві розпочалися судові засідання у справі про січневі події 1991 року. За даними литовської прокуратури, людей, які вийшли на акції протесту та загинули біля Вільнюської телевежі, було вбито радянськими солдатами, але жодних доказів цьому прокуратура не надала.

Тим часом очевидці подій із радянської сторони заявляють, що вогонь по мешканцях Вільнюса вели з дахів будинків, і це була провокація.

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