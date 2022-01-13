Лавров: РФ навіть не обговорюватиме вимогу США відвести війська від України

Кремль вважає вимогу відвести війська «абсолютно неприйнятною»

Глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що РФ навіть не обговорюватиме вимогу США відвести російські війська від кордону України та повернути їх до казарм. Про це повідомляє «Рбк».

«Вже звучить не тільки про те, щоб відвести (військові частини, – ред.) від кордону з Україною… а про те, щоб ці війська пішли до казарми, (заступник держсекретаря США Венді, – ред.) Шерман саме так говорила, в тому числі публічно… Я не думаю, що є необхідність пояснювати абсолютну неприйнятність таких вимог, і, звичайно ж, ми їх навіть не обговорюватимемо», – сказав Лавров.

Водночас він оцінив переговори НАТО та Росії 12 січня в Брюсселі як ділові, зазначивши, що «позиція Заходу досить жорстка, аррогантна десь, непоступлива» викладалася «спокійно, у діловому ключі».

Напередодні Держдеп повідомляв, що Росія не погодилася відвести війська від українських кордонів.

Зазначимо, США визначилися із набором екстрених санкцій у разі вторгнення Росії в Україну.

12 грудня у конгресі США представили законопроєкт про нові санкції проти Росії у разі ескалації конфлікту в Україні. У документі пропонується заборонити операції з первинним та вторинним держборгом Росії, а також запровадити санкції проти банківського сектора Росії та газопроводу «Північний потік-2». Крім того, якщо ситуація загостриться, США можуть вимагати відключити Росію від системи міжнародних платежів SWIFT.

Зокрема, документ передбачає введення санкцій щодо президента Росії Володимира Путіна, прем'єр-міністра Михайла Мішустіна, міністра закордонних справ Сергія Лаврова, міністра оборони Сергія Шойгу, а також начальника генерального штабу збройних сил і командувачів різними видами збройних сил, включаючи повітряно-десантні та військово-морські сили.

Як відомо, у Москві не виключають, що Росія може напасти на Україну. Москва визнала таку ймовірність за двох обставин.

До слова, за підрахунками керівництва ЗСУ, на Донбасі постійно перебуває понад дві тисячі російських військових.

11 січня Росія почала масштабні навчання біля українських кордонів з танками та БМП. Також ЗМІ повідомили, що Росія перекидає гелікоптери до кордону з Україною.