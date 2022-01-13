Феномен підкорювача космосу Сергія Корольова дивує дотепер

Уперше Сергій Корольов опинився в «шарашці» в 1940 році

Уперше Сергій Корольов опинився в «шарашці» в 1940 році

Як віддячила конструктору радянська система за його заслуги?

Знайомтесь – Сергій Корольов – підкорювач космосу, герой України та жертва радянської системи.

Від адептів Радянського союзу часто можна почути два аргументи на захист «совка»

В ті часи був дешевий та смачний пломбір та «ми покорили космос, а що зробила ваша незалежна Україна».

З пломбіром ми давно розібрались – його рецепт був завезений до СРСР з Америки.

Тепер давайте поговоримо про підкорення космосу та феномен Сергія Корольова.

Головний організатор виробництва ракетно-космічної техніки та ракетної зброї у СРСР, основоположник практичної космонавтики. Генеральний конструктор ракетно-космічної промисловості СРСР

З його ініціативи та під його керівництвом було здійснено запуск першого штучного супутника Землі та політ першого космонавта планети Юрія Гагаріна.

Як віддячила йому радянська система за ці заслуги?

Все правильно – у червні 1938 року він був засуджений як учасник троцкістського угрупування.

Йому пощастило – включений до списку ворогів народу за першою (розстрільною) категорією, Корольов у результаті отримав «всього» 10 років таборів.

На золотих копальнях Колимі він вижив випадково. До систематичного недоїдання та цингу, жорстоких морозів та виснажливої праці додався терор зеків.

Він не міг ходити: «Щойно нахилюся – падаю. Розпух язик, ясна кровоточили, зуби повипадали від цинги».

Цого несподіваним рятівником став ще один засуджений – екс-директор Московського авіазаводу Усачов. Він випадково впізнав талановитого колегу у цитую «немислимих лахміттях лежала страшенно худа, бліда, нежива людина».

Після того як він його вилікував і захистив від терору зеків, Корольова засудили вдруге.

Так він потрапив у «шарашку Тупольова». Так, ви не повірите, той самий Туполев так само був засуджений радянською владою

Потрапляння у «шарашку Туполєва» стало і порятунком, і початком найбільших справ. Але фраза «хлопнуть без некрологу» надовго стала улюбленою приказкою Корольова.

Його смерть стала важким ударом для космічної галузі країни. Остання спроба врятувати Корольова стала операція, яку проводив особисто міністр охорони здоров'я СРСР.

Під час операції анестезіолог зіткнувся з непередбаченою обставиною – для того, щоб дати наркоз, треба було ввести трубку, а оперований ніяк не міг широко відкрити рота.

Колись зламані на допиті щелепи пацієнта неправильно зросли.

Він помер в 1966-м у віці 59 років. Хоча міг жити і творити.

Тож всі хто розказуватиме про те що СРСР першими полетіли в космос розказуйте історію українського вчерного Сергія Корольова.

Джерело: блог Віктора Тарана

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.