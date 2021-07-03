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    Литовські прикордонники відкрили вогонь через мігрантів, які прориваються з Білорусі

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    За минулу добу литовські прикордонники затримали 116 осіб - Литовські прикордонники відкрили вогонь через мігрантів, які прориваються з Білорусі
    За минулу добу литовські прикордонники затримали 116 осіб
    Фото: служба охорони державного кордону Литви

    За два дні литовські прикордонники затримали 179 іноземців, які незаконно перейшли кордон

    На кордоні Литви та Білорусі литовські прикордонники відкрили попереджувальну стрілянину. Вони також застосували сльозогінний газ проти нелегальних мігрантів з білоруського боку. Про це повідомляє сайт Служби охорони державного кордону.

    За минулу добу литовські прикордонники затримали 116 осіб.

    За два дні литовські прикордонники затримали 179 іноземців, які незаконно перейшли кордон. З початку року таких виявилося 938.

    Вільнюс звинувачує Мінськ у сприянні у переправленні іноземців до кордону Литви. Міністр внутрішніх справ Литви Агне Білотайте заявила, що зростання числа підозрюваних у порушенні міграційного законодавства - це свідома політика білоруської влади. Вона назвала те, що відбувається, елементом гібридної війни.

    Як вчора повідомляв «Главком», лише за 30 червня литовські прикордонники затримали 36 іноземців, які нелегально перетнули кордон Білорусі і Литви.

    У четвер, 1 липня, вранці 11 нелегалів були затримані біля села Казюконяй (Варенський район). За попередніми даними, документів у них не було.

    У Друскінінкому муніципалітеті, а також в Варенському, Шальчінінському і Швенченському районах прикордонники затримали ще п’ять груп нелегальних мігрантів і одну людину, яка перейшла кордон нелегально поодинці.

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    Теги: прикордонники Білорусь політика Литва кордон
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    Литовські прикордонники відкрили вогонь через мігрантів, які прориваються з Білорусі