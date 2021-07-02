Литва оголосила режим екстремальної ситуації через наплив мігрантів з Білорусі

Цього року в Литву з Білорусі намагалися потрапити 822 незаконних мігранти – у 10 разів більше, ніж за весь 2020 рік.

Наразі для нелегальних мігрантів обладнано 835 місць для розселення, з них зайнято близько 500

Уряд Литви оголосив режим екстремальної ситуації в країні на державному рівні у зв'язку з напливом нелегальних мігрантів з території Білорусі. Про це повідомляє видання Delfi.

За словами заступника міністра внутрішніх справ Литви Віталія Дмитрієва, мігрантів, які незаконно перетинають кордон Литви з Білоруссю, може бути і більше ніж 150 осіб щодня.

Він додав, що іноземців зараз розселяють у наметовому містечку в центрі реєстрації іноземців у Пабраді, а також у школі прикордонників, на заставах.

Наразі для нелегальних мігрантів обладнано 835 місць для розселення, з них зайнято близько 500, повідомили представники МВС.

Загалом цього року в Литву з Білорусі намагалися потрапити 822 незаконних мігранти – у 10 разів більше, ніж за весь 2020 рік.

Як вчора повідомляв «Главком», лише за 30 червня литовські прикордонники затримали 36 іноземців, які нелегально перетнули кордон Білорусі і Литви.

У четвер, 1 липня, вранці 11 нелегалів були затримані біля села Казюконяй (Варенський район). За попередніми даними, документів у них не було.

У Друскінінкому муніципалітеті, а також в Варенському, Шальчінінському і Швенченському районах прикордонники затримали ще п’ять груп нелегальних мігрантів і одну людину, яка перейшла кордон нелегально поодинці.

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