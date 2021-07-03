США покарають Білорусь через закриття кордону з Україною

«Режим Лукашенко знову намагається відвернути увагу від своєї кампанії репресій» – американський чиновник

Урядові Сполучених Штатів Америки відомо про те, що Білорусь без попередження закрила свій кордон із сусідньою Україною.

Про це заявив високопосадовець з Вашингтону, повідомляє Reuters.

За його словами, за таке рішення диктаторський режим Олександра Лукашенка буде «притягнуто до відповідальності».

Співрозмовник агенції також висловив своє бачення щодо тих спонук, якими керувався офіційний Мінськ, що пішов на закриття кордону з Україною.

«Схоже, режим Лукашенко знову намагається відвернути увагу від своєї кампанії репресій проти свого народу», – сказав американський чиновник.

«Ми продовжуватимемо підтримувати білоруський народ і притягувати до відповідальності режим», – запевнив він.

Нагадаємо, невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко у п’ятницю, 2 липня, заявив, що розпорядився повністю перекрити кордон з Україною. За словами самопроголошеного президента Білорусі, через кордон начебто перевозять «багато зброї».

До слова, у МЗС України впевнені, що від закриття кордону постраждав би, насамперед, білоруський народ і категорично відкидає закид невизнаного президента Білорусі Олександра Лукашенка про нібито постачання зброї з України.

Як повідомлялося, уряд Литви оголосив режим екстремальної ситуації в країні на державному рівні у зв’язку з напливом нелегальних мігрантів з території Білорусі. Наразі для нелегальних мігрантів обладнано 835 місць для розселення, з них зайнято близько 500.