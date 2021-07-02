Лукашенко наказав повністю закрити кордон Білорусі з Україною

За словами самопроголошеного президента Білорусі, через кордон начебто перевозять «багато зброї»

Невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко у п'ятницю, 2 липня, заявив, що розпорядився повністю перекрити кордон з Україною. Про це повідомляє білоруське державне інформагентство «Белта».

«Величезна кількість зброї надходить із України в Білорусі. Тому я доручив прикордонним військам повністю перекрити кордон з Україною», – заявив Лукашенко на заході з нагоди Дня незалежності Білорусі, який відзначається 3 липня.

Перед тим самопроголошений президент заявив про нібито спробу замаху на провладного білоруського журналіста Григорія Азарьонка в ніч на 2 липня.

Також Лукашенко відзвітував про завершення «масштабної антитерористичної операції», в межах якої начебто викрили «сплячі терористичні комірки» та «загони самоооборони», з якими нібито пов'язані Німеччина, Україна, США, Польща й Литва.

До слова, Олександр Лукашенко вважає, що державний суверенітет України нібито «тане». Цікаво, що Лукашенко вважає, що «український народ ні в чому не винен».

Він додав: «Це наш братній народ, ми завжди були і будемо разом. Але що поробиш, коли керівництво нашої братньої України пішло іншим шляхом».

Додамо, що Міністерство закордонних справ Білорусі викликало керівника представництва ЄС у Мінську Дірка Шюбеля і виступило з заявою «у зв’язку з запровадженими Європейським союзом безпрецедентними обмежувальними заходами стосовно Білорусі».

Раніше Рада Євросоюзу 24 червня запровадила нові секторальні санкції проти економіки Білорусі у відповідь на погіршення в країні ситуації з правами людини, жорсткі репресії проти опозиції та журналістів, а також примусову посадку літака Ryanair в Мінську та затримання опозиціонера Романа Протасевича.

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