У Литві нелегали з Білорусі штурмували кордон (фото)

Аби затримати нелегалів, литовським правоохоронцям довелося оточити територію і влаштувати облаву з собаками

Лише за 30 червня литовські прикордонники затримали 36 іноземців, які нелегально перетнули кордон Білорусі і Литви. Про це інформує Telegraf.by.

У четвер, 1 липня, вранці 11 нелегалів були затримані біля села Казюконяй (Варенський район). За попередніми даними, документів у них не було.

У Друскінінкому муніципалітеті, а також в Варенському, Шальчінінському і Швенченському районах прикордонники затримали ще п’ять груп нелегальних мігрантів і одну людину, яка перейшла кордон нелегально поодинці.

Аби затримати нелегалів, литовським правоохоронцям довелося оточити територію і влаштувати облаву з собаками.

Документів у нелегалів не було, вони попросили притулку в Литві. Троє представилися громадянами Камеруну, один – Малі.

Загалом цього року в Литву з Білорусі намагалися потрапити 672 нелегальних мігранта. Це число більш ніж у вісім разів більше, ніж було у всіх 2020-х, повідомили в прикордонній службі Литви.

Додамо, що міністерка внутрішніх справ Литви Агне Білотайте каже, що зараз розглядаються три ймовірні сценарії нелегальної міграції з Білорусі – від 500 до 10 тисяч мігрантів в день.

Читайте також: