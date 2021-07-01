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    У Литві нелегали з Білорусі штурмували кордон (фото)

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    Нелегали попросили притулку у Литві - У Литві нелегали з Білорусі штурмували кордон (фото)
    Нелегали попросили притулку у Литві
    Фото з відкритих джерел

    Аби затримати нелегалів, литовським правоохоронцям довелося оточити територію і влаштувати облаву з собаками

    Лише за 30 червня литовські прикордонники затримали 36 іноземців, які нелегально перетнули кордон Білорусі і Литви. Про це інформує Telegraf.by.

    У четвер, 1 липня, вранці 11 нелегалів були затримані біля села Казюконяй (Варенський район). За попередніми даними, документів у них не було.

    У Друскінінкому муніципалітеті, а також в Варенському, Шальчінінському і Швенченському районах прикордонники затримали ще п’ять груп нелегальних мігрантів і одну людину, яка перейшла кордон нелегально поодинці.

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    У Литві нелегали з Білорусі штурмували кордон (фото)

    Аби затримати нелегалів, литовським правоохоронцям довелося оточити територію і влаштувати облаву з собаками.

    Документів у нелегалів не було, вони попросили притулку в Литві. Троє представилися громадянами Камеруну, один Малі.

    Загалом цього року в Литву з Білорусі намагалися потрапити 672 нелегальних мігранта. Це число більш ніж у вісім разів більше, ніж було у всіх 2020-х, повідомили в прикордонній службі Литви.

    Додамо, що міністерка внутрішніх справ Литви Агне Білотайте каже, що зараз розглядаються три ймовірні сценарії нелегальної міграції з Білорусі – від 500 до 10 тисяч мігрантів в день.

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    Теги: Білорусь мігранти Литва
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    У Литві нелегали з Білорусі штурмували кордон (фото)