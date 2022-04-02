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    Економіка та фінанси

    Перша країна ЄС повністю відмовилась від російського газу

    Тепер усі газові потреби Литви задовольняються завдяки імпорту через СПГ-термінал у Клайпеді - Перша країна ЄС повністю відмовилась від російського газу
    Тепер усі газові потреби Литви задовольняються завдяки імпорту через СПГ-термінал у Клайпеді
    фото: LRT

    Литва перша країна ЄС серед тих, які отримували газ від «Газпрому» і стала незалежною від постачання газу з Росії

    Литва вирішила повністю відмовитися від російського газу. Литовці першими з країн Євросоюзу пішли на подібний крок. Про це повідомив президент Литви Гітанас Науседа.

    Науседа заявив, що його країна розкриває енергетичні зв'язки з російським агресором.

    «Починаючи з цього місяця у Литві більше не буде російського газу. Багато років тому моя країна прийняла рішення, які нині дозволяють нам без «болю» розірвати енергетичні зв'язки з агресором. Якщо ми змогли – решта Європи також зможе», – написав Науседа.

    «Прагнучи отримати повну енергетичну незалежність від російського газу, у відповідь на енергетичний шантаж Росії в Європі та війну в Україні Литва повністю відмовилася від російського газу: з початку цього місяця литовська газотранспортна система працює без імпорту російського газу», – повідомляє LRT з посиланням на заяву Міністерства енергетики Литви.

    Це підтверджують дані оператора литовської газотранспортної системи Amber Grid, які свідчать, що 2 квітня імпорт російського газу для потреб Литви через сполучення Литва-Білорусь дорівнював 0 МВт·год.

    Тепер усі газові потреби Литви задовольняються завдяки імпорту через СПГ-термінал у Клайпеді. За розрахункаи, надалі цього має бути достатньо.

    За потреби, газ можуть перекачувати також з Латвії, а з 1 травня – через інтерконектор з Польщею.

    Міністр енергетики Дайніус Крейвис назвав це поворотною точкою в енергонезалежності Литви.

    «Ми перша країна ЄС серед тих, які отримували газ від «Газпрому», що стала незалежною від постачання газу з Росії», – заявив литовський міністр.

    Зазначимо, що 31 березня Володимир Путін підписав указ. Згідно з документом розрахунок за газ з «недружніми країнами» повинен відбуватися винятково у рублях.

    До слова, 1 квітня, понад 30 країн долучилися до кампанії з насичення нафтою ринку, щоб досягти зниження цін на цей енергоресурс. Різні держави виступили єдиним фронтом з метою не дати РФ «перетворити енергетичні ресурси на зброю», спрямовану проти США, держав Європи та інших країн.

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    Теги: ЄС росія окупанти газ війна Європа імпорт Литва Україна окупація #stoprussia
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    Перша країна ЄС повністю відмовилась від російського газу