Перша країна ЄС повністю відмовилась від російського газу

Тепер усі газові потреби Литви задовольняються завдяки імпорту через СПГ-термінал у Клайпеді

Литва перша країна ЄС серед тих, які отримували газ від «Газпрому» і стала незалежною від постачання газу з Росії

Литва вирішила повністю відмовитися від російського газу. Литовці першими з країн Євросоюзу пішли на подібний крок. Про це повідомив президент Литви Гітанас Науседа.

Науседа заявив, що його країна розкриває енергетичні зв'язки з російським агресором.

«Починаючи з цього місяця у Литві більше не буде російського газу. Багато років тому моя країна прийняла рішення, які нині дозволяють нам без «болю» розірвати енергетичні зв'язки з агресором. Якщо ми змогли – решта Європи також зможе», – написав Науседа.

From this month on - no more Russian gas in Lithuania .



Years ago my country made decisions that today allow us with no pain to break energy ties with the agressor.



If we can do it, the rest of Europe can do it too! — Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) April 2, 2022

«Прагнучи отримати повну енергетичну незалежність від російського газу, у відповідь на енергетичний шантаж Росії в Європі та війну в Україні Литва повністю відмовилася від російського газу: з початку цього місяця литовська газотранспортна система працює без імпорту російського газу», – повідомляє LRT з посиланням на заяву Міністерства енергетики Литви.

Це підтверджують дані оператора литовської газотранспортної системи Amber Grid, які свідчать, що 2 квітня імпорт російського газу для потреб Литви через сполучення Литва-Білорусь дорівнював 0 МВт·год.

Тепер усі газові потреби Литви задовольняються завдяки імпорту через СПГ-термінал у Клайпеді. За розрахункаи, надалі цього має бути достатньо.

За потреби, газ можуть перекачувати також з Латвії, а з 1 травня – через інтерконектор з Польщею.

Міністр енергетики Дайніус Крейвис назвав це поворотною точкою в енергонезалежності Литви.

«Ми перша країна ЄС серед тих, які отримували газ від «Газпрому», що стала незалежною від постачання газу з Росії», – заявив литовський міністр.

Зазначимо, що 31 березня Володимир Путін підписав указ. Згідно з документом розрахунок за газ з «недружніми країнами» повинен відбуватися винятково у рублях.

До слова, 1 квітня, понад 30 країн долучилися до кампанії з насичення нафтою ринку, щоб досягти зниження цін на цей енергоресурс. Різні держави виступили єдиним фронтом з метою не дати РФ «перетворити енергетичні ресурси на зброю», спрямовану проти США, держав Європи та інших країн.