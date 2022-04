Перша країна ЄС повністю відмовилась від російського газу

Литва вирішила повністю відмовитися від російського газу. Литовці першими з країн Євросоюзу пішли на подібний крок. Про це повідомив президент Литви Гітанас Науседа.

Науседа заявив, що його країна розкриває енергетичні зв'язки з російським агресором.

«Починаючи з цього місяця у Литві більше не буде російського газу. Багато років тому моя країна прийняла рішення, які нині дозволяють нам без «болю» розірвати енергетичні зв'язки з агресором. Якщо ми змогли – решта Європи також зможе», – написав Науседа.

From this month on - no more Russian gas in Lithuania .



Years ago my country made decisions that today allow us with no pain to break energy ties with the agressor.



If we can do it, the rest of Europe can do it too!