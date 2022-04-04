Мер Маріуполя розповів, звідки в окупантів українська гуманітарка

Міський голова Маріуполя пояснив, звідки у гуманітарці від кадирівців українські продукти

Рашисти обікрали фури з українською гуманітаркою, яку потім роздавали, як власну

Очільник Маріуполя Вадим Бойченко розповів про те, як рашистські окупанти обікрали українські гуманітарні конвої. Про це міський голова розповів в ефірі Українського медіацентру.

За словами Бойченка, він особисто був свідком цього злочину.

«Ми їхали з гуманітарною допомогою до Маріуполя. У окупованому Бердянську нас зупинили російські окупаційні війська та підрозділи так званої ДНР», – розповів міський голова Маріуполя. Він зазначив, що ворожі солдати забрали частину продуктів, які мали доїхати до оточеного приазовського міста.

Пізніше, за словами Бойченка, сталася схожа ситуація – тоді окупанти взагалі заарештували дві вантажівки із гуманітарною допомогою, ці фури просто зникли у невідомому напрямку.

Після цього у росіян, зокрема, у кадирівців з’явилися українські продукти, які вони роздають як власну гуманітарну допомогу.

Нагадаємо, про те, що окупанти, які прибули на територію України з Чеченської республіки, так звані кади рівці, роздають гуманітарку, зібрану з українських продуктів, стало відомо кілька днів тому.

Додамо, що окупанти після бомбардувань драмтеатру та пологового будинку почали знищувати головні промислові об’єкти Маріуполя – зокрема, металургійний комбінат «Азовсталь».

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