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    Країни Балтії разом з Польщею оголосили про транспортну ізоляцію Росії

    У разі прийняття позитивного рішення, кордони країн з РФ та Білоруссю будуть повністю закриті, а значить автосполучення та всі транспортні перевезення стануть неможливими - Країни Балтії разом з Польщею оголосили про транспортну ізоляцію Росії
    У разі прийняття позитивного рішення, кордони країн з РФ та Білоруссю будуть повністю закриті, а значить автосполучення та всі транспортні перевезення стануть неможливими
    фото з російських ЗМІ

    Процес ізоляції РФ країни розпочнуть у найближчі 72 години

    Польща, Латвія, Литва та Естонія в найближчі 48-72 години почнуть процес повної ізоляції Росії. Про це повідомив заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм.

    «Минулого тижня ми офіційно звернулись до наших колег з проханням зупинити будь-яке автомобільне сполучення з РФ та РБ. Дякуємо усім міністрам транспорту перелічених країн. Реакція миттєва. Чекаємо остаточного результату», – написав Найєм.

    У разі позитивного рішення, кордони з РФ та Білоруссю будуть повністю закриті, а значить автосполучення та всі транспортні перевезення стануть неможливими, пояснив Найєм.

    Додамо, що ЄС планує ввести нові санкції проти РФ після звірств на Київщині. Також ЄС звинуватив російську владу у звірствах в українських містах.

    Напередодні Литва, як перша країна ЄС, повністю відмовилась від російського газу.

    Раніше Польща розкритикувала ЄС за «гру в лотерею» з санкціями проти Росії.

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    Теги: ЄС росія окупанти Мустафа Найєм Польща санкції війна Естонія Латвія Литва Україна транспорт окупація перевезення #stoprussia
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    Країни Балтії разом з Польщею оголосили про транспортну ізоляцію Росії