Локдаун у Німеччині продовжили до 7 березня

Планувалося, що обмеження будуть скасовані в середині лютого

Уряд Німеччини продовжив до 7 березня дію жорсткого карантину, запровадженого через ситуацію з поширенням Covid-19. Планувалося, що обмеження будуть скасовані в середині лютого.

Таке рішення в середу оголосила канцлерка Німеччини Ангела Меркель, передає “Інтерфакс-Україна”.

В цілому обмеження діють з кінця листопада 2020 року і включають закриття всіх магазинів, крім продуктових, спортивних клубів і салонів краси, басейнів, музеїв і театрів, ресторанів і барів.

Школярі переведені на домашнє навчання, тепер за підсумками засідання дозволено приймати рішення про відкриття шкіл регіонально. Очікується також, що перукарнях дозволять працювати з 1 березня.

За даними Департаменту охорони здоров'я Франції, в цілому з початку пандемії в країні виявлено 3,3 млн випадків зараження, померли 78 794 людини.

24 січня 2021 року влада Франції заявила про те, що має намір ввести в країні третій локдаун у зв'язку з поширенням коронавірусної інфекції.

Як повідомив наприкінці січня премʼєр Великої Британії Борис Джонсон, новий «британський» штам коронавірусу є не тільки заразнішим, а й, ймовірно, на 30% смертельнішим за домінуючий різновид Covid-19.