Джонсон: «британський» штам коронавірусу може бути на 30% смертельнішим

Новий штам вірусу вже став домінуючим в Англії та Північній Ірландії

Новий штам, виявлений у Лондоні та на південному сході Британії, може спричиняти вищу смертність

Новий «британський» штам коронавірусу є не тільки заразнішим, а й, ймовірно, на 30% смертельнішим за домінуючий різновид Covid-19.

Про це заявив прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон на брифінгу в п'ятницю, пише BBC.

«На додачу до того, що він швидше поширюється, тепер є попередні дані, що новий штам, виявлений у Лондоні та на південному сході, може спричиняти вищу смертність. І саме внаслідок цього нового штаму система охорони здоров’я зараз під таким тиском», – сказав прем’єр.

Згідно з даними, які повідомили на брифінгу, новий штам виглядає приблизно на 30% більше смертоносним.

Наприклад, з тисячі 60-річних людей, інфікованих старим штамом, очікувано, що 10 з них помруть. Але з новим варіантом це число зростає до 13.

Патрік Волленс, головний науковий радник уряду, зазначив, що це лише попередні дані.

«Ще залишається багато невизначеності щодо цих цифр, тут потрібні ретельніші дослідження», – сказав він.

Новий штам вірусу вже став домінуючим в Англії та Північній Ірландії.

Напередодні Польща виявила у себе «британський» штам Covid-19.

Загалом «британський» штам Covid-19 зафіксовано у понад 60 країнах світу

Раніше повідомлялося, «британський» штам коронавірусу, який уперше зафіксовано у Великій Британії у грудні, є удвічі заразнішим, ніж домінуючий різновид коронавірусу.