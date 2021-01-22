  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    Джонсон: «британський» штам коронавірусу може бути на 30% смертельнішим

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    <p>Новий штам вірусу вже став домінуючим в Англії та Північній Ірландії</p> - Джонсон: «британський» штам коронавірусу може бути на 30% смертельнішим

    Новий штам вірусу вже став домінуючим в Англії та Північній Ірландії

    Новий штам, виявлений у Лондоні та на південному сході Британії, може спричиняти вищу смертність

    Новий «британський» штам коронавірусу є не тільки заразнішим, а й, ймовірно, на 30% смертельнішим за домінуючий різновид Covid-19.

    Про це заявив прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон на брифінгу в п'ятницю, пише BBC.

    «На додачу до того, що він швидше поширюється, тепер є попередні дані, що новий штам, виявлений у Лондоні та на південному сході, може спричиняти вищу смертність. І саме внаслідок цього нового штаму система охорони здоров’я зараз під таким тиском», – сказав прем’єр.

    Згідно з даними, які повідомили на брифінгу, новий штам виглядає приблизно на 30% більше смертоносним.

    Наприклад, з тисячі 60-річних людей, інфікованих старим штамом, очікувано, що 10 з них помруть.  Але з новим варіантом це число зростає до 13.

    Патрік Волленс, головний науковий радник уряду, зазначив, що це лише попередні дані.

    «Ще залишається багато невизначеності щодо цих цифр, тут потрібні ретельніші дослідження», – сказав він.

    Новий штам вірусу вже став домінуючим в Англії та Північній Ірландії. 

    Напередодні Польща виявила у себе «британський» штам Covid-19.

    Загалом «британський» штам Covid-19 зафіксовано у понад 60 країнах світу

    Раніше повідомлялося, «британський» штам коронавірусу, який уперше зафіксовано у Великій Британії у грудні, є удвічі заразнішим, ніж домінуючий різновид коронавірусу.

    Теги: здоров'я медицина смерть Борис Джонсон коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies