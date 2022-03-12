Лондон відключив російських провайдерів від трафіку

Тепер російський трафік піде через Азію, що призведе до затримок

Лондон відключив від точки обміну міжнародним інтернет-трафіком London Internet Exchange своєї системи російських провайдерів Ростелеком та Мегафон. Про це йдеться у листі директора LINX Пітера Нука.

«Зважаючи на війну Росії проти України рада директорів LINX вирішила негайно від'єднати від системи Мегафон та Ростелеком», – йдеться у листі.

Очікується, що тепер російський трафік піде через Азію, що призведе до затримок і падіння пінгів.

Нагадаємо, Велика Британія спростила програму отримання віз для українських біженців. Тепер вона працює в онлайн-режим.

До слова, уряд Японії збирається посилити санкції проти Росії і заборонити експорт до країни-агресорки ще 57 найменувань технологічної продукції.