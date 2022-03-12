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    Лондон відключив російських провайдерів від трафіку

    Лондон відключив російських провайдерів від трафіку
    фото з відкритих джерел

    Тепер російський трафік піде через Азію, що призведе до затримок

    Лондон відключив від точки обміну міжнародним інтернет-трафіком London Internet Exchange своєї системи російських провайдерів Ростелеком та Мегафон. Про це йдеться у листі директора LINX Пітера Нука.

    «Зважаючи на війну Росії проти України рада директорів LINX вирішила негайно від'єднати від системи Мегафон та Ростелеком», – йдеться у листі.

    Очікується, що тепер російський трафік піде через Азію, що призведе до затримок і падіння пінгів.

    Нагадаємо, Велика Британія спростила програму отримання віз для українських біженців. Тепер вона працює в онлайн-режим.

    До слова, уряд Японії збирається посилити санкції проти Росії і заборонити експорт до країни-агресорки ще 57 найменувань технологічної продукції.

    Теги: Росія санкції експорт Велика Британія #stoprussia
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    Лондон відключив російських провайдерів від трафіку