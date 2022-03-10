Британія спростила в'їзд для українських біженців
За останніми даними ООН, з початку вторгнення Росії Україну залишили два мільйони осіб
Велика Британія спростила програму отримання віз для українських біженців. Тепер вона працює в онлайн-режим. Про це пише ВВС.
За словами міністра внутрішніх справ Великої Британії Пріті Патель, наступного тижня українці з паспортами більше не зобов'язані відвідувати візовий центр перед поїздкою у Велику Британію.
«Українці з паспортами зможуть отримати дозвіл на в'їзд сюди повністю в режимі онлайн, де б вони не були, і зможуть здати свої біометричні дані вже у Великій Британії», – сказала Патель.
Зазначається, що система притулку для українських біженців у Великій Британії викликала критику через те, що деяким біженцям вдалося дістатися французького портового міста Кале, перш ніж їм було сказано вирушити на прийом у Париж чи Брюссель у рамках адміністративних процедур.
Також Патель стверджує, що перевірки безпеки українців, які в'їжджають у Велику Британію, не скасовуються для того, щоб забезпечити безпеку британського народу і зробити все можливе, щоб допомогти українцям.
За останніми даними ООН, з початку вторгнення Росії Україну залишили два мільйони осіб. Менш ніж за два тижні війни з Росією Україну покинуло близько 5% населення, і відтік триває.
Додамо, що великі міжнародні системи скасували оплату за переказ грошей в Україну.