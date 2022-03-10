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    Британія спростила в'їзд для українських біженців

    Біженці на львівському вокзалі - Британія спростила в'їзд для українських біженців
    Біженці на львівському вокзалі
    фото: ERA

    За останніми даними ООН, з початку вторгнення Росії Україну залишили два мільйони осіб

    Велика Британія спростила програму отримання віз для українських біженців. Тепер вона працює в онлайн-режим. Про це пише ВВС.

    За словами міністра внутрішніх справ Великої Британії Пріті Патель, наступного тижня українці з паспортами більше не зобов'язані відвідувати візовий центр перед поїздкою у Велику Британію.

    «Українці з паспортами зможуть отримати дозвіл на в'їзд сюди повністю в режимі онлайн, де б вони не були, і зможуть здати свої біометричні дані вже у Великій Британії», – сказала Патель.

    Зазначається, що система притулку для українських біженців у Великій Британії викликала критику через те, що деяким біженцям вдалося дістатися французького портового міста Кале, перш ніж їм було сказано вирушити на прийом у Париж чи Брюссель у рамках адміністративних процедур.

    Також Патель стверджує, що перевірки безпеки українців, які в'їжджають у Велику Британію, не скасовуються для того, щоб забезпечити безпеку британського народу і зробити все можливе, щоб допомогти українцям.

    За останніми даними ООН, з початку вторгнення Росії Україну залишили два мільйони осіб. Менш ніж за два тижні війни з Росією Україну покинуло близько 5% населення, і відтік триває.

    Додамо, що великі міжнародні системи скасували оплату за переказ грошей в Україну.

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    Теги: українці Велика Британія біженці
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    Британія спростила в'їзд для українських біженців