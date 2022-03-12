Путін може просто зникнути

Росія має бути покарана як держава злочинець

Ще років п‘ять тому у розмові з колегою зайшла мова про те, що у загнаної якось в кут кремлівської кліки залишиться крайня опція – імітація зникнення Путіна. Чи то внаслідок нібито ліквідації, чи то внаслідок буцімто усунення. Це варіант, за якого і Путін, і сучасна Росія виживуть, уникнуть покарання, відбудеться постановочна зміна влади, весь світ видихне з полегшенням, почнеться перезавантаження.

Чи можливий такий варіант? А чому б і ні.

Для Росії, якщо не зараз, то дуже скоро цей розвиток подій буде виглядати оптимальним виходом із ситуації. У світі знайдеться достатньо бажаючих нормалізувати відносини з Москвою. Вони говоритимуть, що Путіна немає, Росія тепер стане іншою. Гроші постраждалим від росіян у глобальних гаманцях знайдуть. От чомусь немає сумніву, що реакція на вдаване усунення Путіна була б саме такою. А особливо, якби йому на зміну поставили якогось ряженого ліберала.

Чи влаштує нас, якщо Росія просто забереться з України, а весь світ допоможе відбудовувати Україну? Відповідь – ні. Бо усе, що зараз відбувається – це не лише персональна відповідальність Путіна, але й така ж відповідальність кожного, хто голосував на засіданні Ради безпеки РФ, усіх членів парламенту, усіх росіян, які мовчки схвалювали дії кремлівського фашистського режиму, усіх солдат, які виконували злочинні накази.

Росія – колективний злочинець. Усунення Путіна – це смішна розплата за усе скоєне ними разом. Росія має бути покарана як держава злочинець. Повинна бути засуджена вся ідеологія російського імперського фашизму.

Джерело: блог Михайла Басараба

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