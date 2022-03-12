  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Михайло Басараб
рус
    Думки вголос

    Путін може просто зникнути

    • Михайло Басараб

      політолог, активіст Руху опору капітуляції

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Весь світ чекає, коли путін кудись подінеться - Путін може просто зникнути
    Весь світ чекає, коли путін кудись подінеться
    з відкритих джерел

    Росія має бути покарана як держава злочинець

    Ще років п‘ять тому у розмові з колегою зайшла мова про те, що у загнаної якось в кут кремлівської кліки залишиться крайня опція – імітація зникнення Путіна. Чи то внаслідок нібито ліквідації, чи то внаслідок буцімто усунення. Це варіант, за якого і Путін, і сучасна Росія виживуть, уникнуть покарання, відбудеться постановочна зміна влади, весь світ видихне з полегшенням, почнеться перезавантаження.

    Чи можливий такий варіант? А чому б і ні.

    Для Росії, якщо не зараз, то дуже скоро цей розвиток подій буде виглядати оптимальним виходом із ситуації. У світі знайдеться достатньо бажаючих нормалізувати відносини з Москвою. Вони говоритимуть, що Путіна немає, Росія тепер стане іншою. Гроші постраждалим від росіян у глобальних гаманцях знайдуть. От чомусь немає сумніву, що реакція на вдаване усунення Путіна була б саме такою. А особливо, якби йому на зміну поставили якогось ряженого ліберала.

    Чи влаштує нас, якщо Росія просто забереться з України, а весь світ допоможе відбудовувати Україну? Відповідь – ні. Бо усе, що зараз відбувається – це не лише персональна відповідальність Путіна, але й така ж відповідальність кожного, хто голосував на засіданні Ради безпеки РФ, усіх членів парламенту, усіх росіян, які мовчки схвалювали дії кремлівського фашистського режиму, усіх солдат, які виконували злочинні накази.

    Росія – колективний злочинець. Усунення Путіна – це смішна розплата за усе скоєне ними разом. Росія має бути покарана як держава злочинець. Повинна бути засуджена вся ідеологія російського імперського фашизму.

    Джерело: блог Михайла Басараба

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Росія суд війна Путін гроші злочинець #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Юрій Романенко
    Юрій Романенко

    Політтехнолог

    Роман Павлюк
    Роман Павлюк

    IT-підприємець

    Антон Геращенко
    Антон Геращенко

    Заступник очільника МВС 

    Анатолій Гриценко
    Анатолій Гриценко

    голова Координаційної ради партії «Громадянська позиція»

    Олексій Гончаренко
    Олексій Гончаренко

    Народний депутат

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Путін може просто зникнути