Японія заборонить експорт 57 найменувань продукції в Росію

Список охоплює предмети, які можуть бути використані під час збройних конфліктів

Уряд Японії збирається посилити санкції проти Росії і заборонити експорт до країни-агресорки ще 57 найменувань технологічної продукції. Про це повідомляє NHK.

Як зазначається, першу заборону було запроваджено у відповідь на окупацію Росією українського Криму.

Нинішній список охоплює предмети, які можуть бути використані під час збройних конфліктів. У п'ятницю ж японський уряд поновив його, додавши 31 товар, зокрема напівпровідники, комунікаційне обладнання, сенсори, радари та шифрувальні апарати. Також долучено 26 технологій, серед яких – програмне забезпечення.

Нові обмеження набудуть чинності наступної п'ятниці. Наголошується, що виняток буде зроблений для експорту з гуманітарною метою.

Окрім того, уряд Японії також ухвалив рішення запровадити додаткові санкції щодо Білорусі, заморозивши активи трьох білоруських банків. «Цей крок вжито відповідно до рішення Європейського Союзу заблокувати цим банкам доступ до міжнародної мережі фінансових розрахунків SWIFT», – йдеться у повідомленні.

Як раніше повідомлялося, японські промислові гіганти масово припиняють працювати в РФ. Також між Україною і Японією відбулося підписання міжурядової угоди у формі обміну нотами стостовно надання уряду України на безоплатній основі захисного знаряддя для потреб Збройних Сил.