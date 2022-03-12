Уряд готує нові гуманітарні коридори для евакуації: напрямки
12 березня 2022 року, українська сторона відкриє більше десятка гуманітарних коридорів в гарячі точки
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Евакуація проводитиметься за багатьма маршрутами
Сьогодні, 12 березня будуть відкритті чергові гуманітарні коридори для евакуації населення. Про це повідомила міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.
За її словами, сьогодні відкриваються наступні гуманітарні коридори:
- Запоріжжя - Маріуполь
- Пологи - Запоріжжя
- Гостомель - Київ
- Казаровичі - Київ
- Микуличі - Київ
- Андріївка - Житомир
- Макаров - Житомир
- Бородянка - Житомир
- Тростянець - Полтава
- Суми - Полтава
- Лебедин - Полтава
- Конотоп - Полтава
- Велика Писарівка - Полтава
- Краснопілля - Полтава
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