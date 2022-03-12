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    Уряд готує нові гуманітарні коридори для евакуації: напрямки

    12 березня 2022 року, українська сторона відкриє більше десятка гуманітарних коридорів в гарячі точки - Уряд готує нові гуманітарні коридори для евакуації: напрямки

    12 березня 2022 року, українська сторона відкриє більше десятка гуманітарних коридорів в гарячі точки

    фото скріншот відео

    Евакуація проводитиметься за багатьма маршрутами

    Сьогодні, 12 березня будуть відкритті чергові гуманітарні коридори для евакуації населення. Про це повідомила міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

    За її словами, сьогодні відкриваються наступні гуманітарні коридори:

    • Запоріжжя - Маріуполь
    • Пологи - Запоріжжя
    • Гостомель - Київ
    • Казаровичі - Київ
    • Микуличі - Київ
    • Андріївка - Житомир
    • Макаров - Житомир
    • Бородянка - Житомир
    • Тростянець - Полтава
    • Суми - Полтава
    • Лебедин - Полтава
    • Конотоп - Полтава
    • Велика Писарівка - Полтава
    • Краснопілля - Полтава
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    Теги: війна уряд населення Ірина Верещук евакуація #stoprussia
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    Уряд готує нові гуманітарні коридори для евакуації: напрямки