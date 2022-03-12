Уряд готує нові гуманітарні коридори для евакуації: напрямки

12 березня 2022 року, українська сторона відкриє більше десятка гуманітарних коридорів в гарячі точки

Евакуація проводитиметься за багатьма маршрутами

Сьогодні, 12 березня будуть відкритті чергові гуманітарні коридори для евакуації населення. Про це повідомила міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

За її словами, сьогодні відкриваються наступні гуманітарні коридори: