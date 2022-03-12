Над Дніпром українські військові збили крилату ракету

Dійська РФ отримують значні втрати в наземних операціях

Підрозділ Дніпровської зенітної ракетної бригади знищив ворожу крилату ракету над Дніпром. Про це повідомляє повітряне командування «Схід» у Facebook.

«Підрозділом Дніпровської зенітної ракетної бригади знищено ворожу крилату ракету над Дніпром. Війська РФ отримують значні втрати в наземних операціях, тож підступно наносять удар за ударом з повітря. Проте воїни протиповітряної оборони 24/7 пильнують небо. Сьогодні ви побачили їх в дії на власні очі», - йдеться у повідомленні.

Командування пояснює, що війська РФ отримують значні втрати в наземних операціях, тож підступно наносять удар за ударом з повітря.

Мер Дніпра Борис Філатов підтвердив інформацію, але просить не викладати фото та відео.

Нагадаємо, сьогодні, 12 березня, близько 6 години ранку у Дніпрі пролунало кілька вибухів. Про це повідомили соцмережі. Згодом мер Дніпра Борис Філатов поінформував, що в місті працювала протиповітряна оборона.

До слова, 11 березня російські окупанти завдали три авіаудари по Дніпру. Зокрема, ракета вдарилапоблизу дитячого садку і багатоквартирного житлового будинку, а також влучила у двоповерхову взуттєву фабрику. У будівлі фабрики на площі 200 м кв. виникла пожежа.

Варто зазначити, що чимало російської військової техніки було знищено чи відбито у ворога за ці дні.

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На нього можна надсилати дані про пересування ворожих військ, ДРГ чи агентів. Отриману інформацію спершу перевіряє СБУ, а потім відпрацьовують військові. Це дозволяє нищити ворога більш ефективно. Тож не забувайте про чат-бот, коли побачили підозрілих осіб чи ворожу техніку!