  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    Над Дніпром українські військові збили крилату ракету

    Над Дніпром українські військові збили крилату ракету
    фото з відкритих джерел

    Dійська РФ отримують значні втрати в наземних операціях

    Підрозділ Дніпровської зенітної ракетної бригади знищив ворожу крилату ракету над Дніпром. Про це повідомляє повітряне командування «Схід» у Facebook.

    «Підрозділом Дніпровської зенітної ракетної бригади знищено ворожу крилату ракету над Дніпром. Війська РФ отримують значні втрати в наземних операціях, тож підступно наносять удар за ударом з повітря. Проте воїни протиповітряної оборони 24/7 пильнують небо. Сьогодні ви побачили їх в дії на власні очі», - йдеться у повідомленні.

    Командування пояснює, що війська РФ отримують значні втрати в наземних операціях, тож підступно наносять удар за ударом з повітря.

    Мер Дніпра Борис Філатов підтвердив інформацію, але просить не викладати фото та відео.

    Нагадаємо, сьогодні, 12 березня, близько 6 години ранку у Дніпрі пролунало кілька вибухів. Про це повідомили соцмережі. Згодом мер Дніпра Борис Філатов поінформував, що в місті працювала протиповітряна оборона.

    До слова, 11 березня російські окупанти завдали три авіаудари по Дніпру. Зокрема, ракета вдарилапоблизу дитячого садку і багатоквартирного житлового будинку, а також влучила у двоповерхову взуттєву фабрику. У будівлі фабрики на площі 200 м кв. виникла пожежа.

    Варто зазначити, що чимало російської військової техніки було знищено чи відбито у ворога за ці дні.

    Багато «трофеїв» здобуто завдяки вашим повідомленням на офіційний чат-бот: @stop_russian_war_bot

    На нього можна надсилати дані про пересування ворожих військ, ДРГ чи агентів. Отриману інформацію спершу перевіряє СБУ, а потім відпрацьовують військові. Це дозволяє нищити ворога більш ефективно. Тож не забувайте про чат-бот, коли побачили підозрілих осіб чи ворожу техніку!

    Читайте також: У всіх містах України лунала повітряна тривога. Ситуація в регіонах на ранок 12 березня
    Теги: пожежа окупанти Борис Філатов війна Дніпро військові ракета #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Над Дніпром українські військові збили крилату ракету