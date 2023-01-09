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Під Соледаром зникли два британські волонтери: подробиці

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Під Соледаром зникли два британські волонтери: подробиці
Ендрю Бегшо та Крістофер Перрі відправилися у Соледар 6 січня
фото: пресслужба ГУНП

Поліція здійснює слідчо-оперативні заходи щодо встановлення місцезнаходження зниклих

Поблизу Соледара (Донецька область) зникли двоє британських волонтерів. Вони  відправились у місто ще 6 січня. Про це повідомляє Головне управління національної поліції (ГУНП) в Донецькій області.

Правоохоронці зазначають, що з Краматорська у Соледар виїхали двоє волонтерів з Британії. Зв’язок з Ендрю Бегшо та Крістофером Перрі втратився, тому поліція здійснює слідчо-оперативні заходи щодо встановлення місцезнаходження зниклих.

«Якщо ви бачили зниклих громадян або маєте будь-яку інформацію про них, просимо повідомити до поліції», – йдеться у повідомленні.

За вказаним фактом було відкрито кримінальне провадження.

Нагадаємо, триває 320-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Лиманському і намагається покращити тактичне положення на Куп’янському напрямках. На Новопавлівському, Запорізькому та Херсонському напрямках ворог обороняється на раніше зайнятих рубежах, проводить інженерне обладнання позицій. Минулої доби підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка і Червонопопівка Луганської області та Соледар, Красна Гора, Підгородне, Бахмут, Кліщіївка, Водяне, Первомайське, Красногорівка, Мар’їнка, Побєда і Новомихайлівка на Донеччині.

Теги: поліція місто ворог Бахмут Велика Британія волонтер

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