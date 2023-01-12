США прокоментували інформацію про захоплення Соледара росіянами

За словами міністра Остіна, в місті йдуть «дуже динамічні» бої, а контроль над районами переходить від одних до інших

Збройні сили України контролюють Соледар Донецької області. Але у місті тривають динамічні бої. Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін під час пресконференції у Вашингтоні.

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За його словами, в США не можуть підтвердити, що місто перебуває під контролем окупантів. «Дозвольте мені почати з питання про Соледар і чи дістався він росіянам. Зараз ми не можемо підтвердити цю інформацію», - зазначив чиновник.

За словами Остіна, в місті йдуть «дуже динамічні» бої, а контроль над районами переходить від одних до інших в умовах жорсткої боротьби.

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Тим часом в Maxar опублікували супутникові знімки Соледара, де тривають важкі бої. Перше фото датоване 1 серпня, друге було зроблено після 10 січня. На кадрі видно велику кількість зруйнованих будівель і поля, засіяні слідами від вибухів артилерійських снарядів. Також боєць ЗСУ розповів журналістам, що насправді відбувається у Соледарі.

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