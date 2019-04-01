Лоукостер EasyJet попереджає про шкоду авіабізнесу через затягування із Brexit



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Авіаперевізник повідомив, що попит на квитки на найближчі півроку, навіть на піковий літній сезон, є несподівано слабким

EasyJet зазнають великих втрат та скорочують свої очікування щодо європейського літнього сезону, адже довгий період невизначеності щодо Brexit призводить до падіння цін на квитки. Про це повідомляє CNN.

Акції EasyJet впали майже на 8% на Лондонській біржі. В компанії очікують збитків загалом на суму близько 275 мільйонів фунтів стерлінгів вже за перше півріччя.

Перевізник звинувачує невизначеність в економіці та розтягування процесу виходу з ЄС у зниженні кількості бронювань авіаквитків.

«Ми не бачимо зрозумілих дій, як з боку Великобританії, так і з боку Європи, що, на нашу думку, є наслідком макроекономічної невизначеності та багатьох питань без відповідей, що стосуються Brexit, які разом сприяють послабленню споживчого попиту», - сказав виконавчий директор Йохан Лундгрен.

Лундгрен також повідомив, що авіакомпанія «добре підготовлена до Brexit», додавши «що б не сталося, ми будемо літати, як завжди».

Компанія EasyJet Europe створена зі штаб-квартирою у Відні, для того, щоб дозволити компанії EasyJet продовжувати виконувати рейси як в країнах ЄС, так і поміж ними, незалежно від результату Brexit.

Нагадаємо, економіка Великої Британії втрачає близько 600 мільйонів фунтів стерлінгів щотижня через Brexit.