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    У світі

    Brexit коштує економіці Британії $786 млн на тиждень

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    Економіка Британії падає через невизначеність, пов'язану з Brexit, а також зменшення витрат споживачів - Brexit коштує економіці Британії $786 млн на тиждень
    Економіка Британії падає через невизначеність, пов'язану з Brexit, а також зменшення витрат споживачів

    Економіка Британії наразі є на 2,4% меншою, ніж та, якою б вона могла бути у разі не виходу з ЄС, - аналітики

    Економіка Великої Британії втрачає близько 600 мільйонів фунтів стерлінгів (приблизно 786,5 мільйона доларів) на тиждень через рішення вийти з Євросоюзу. Про це йдеться у звіті однієї з найбільших інвестиційних компаній у США та світі Goldman Sachs, повідомляє «Громадське».

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    Так, згідно з останнім звітом, через невизначеність, пов'язану з Brexit, а також падіння витрат споживачів економіка Британії наразі є на 2,4% меншою, ніж та, якою б вона могла бути у разі не виходу з ЄС.

    Нагадаємо, 29 березня 2019 року британський парламент втретє не підтримав пропозицію прем’єра країни Терези Мей щодо угоди про вихід з Європейського союзу.

    Раніше депутати парламенту Великої Британії не підтримали рішення про те, щоб вихід Британії з Євросоюзу відбувся без угоди. Водночас угоду щодо Brexit напередодні депутати відхилили.

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