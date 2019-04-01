Brexit коштує економіці Британії $786 млн на тиждень



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Економіка Британії падає через невизначеність, пов'язану з Brexit, а також зменшення витрат споживачів

Економіка Британії наразі є на 2,4% меншою, ніж та, якою б вона могла бути у разі не виходу з ЄС, - аналітики

Економіка Великої Британії втрачає близько 600 мільйонів фунтів стерлінгів (приблизно 786,5 мільйона доларів) на тиждень через рішення вийти з Євросоюзу. Про це йдеться у звіті однієї з найбільших інвестиційних компаній у США та світі Goldman Sachs, повідомляє «Громадське».

Так, згідно з останнім звітом, через невизначеність, пов'язану з Brexit, а також падіння витрат споживачів економіка Британії наразі є на 2,4% меншою, ніж та, якою б вона могла бути у разі не виходу з ЄС.

Нагадаємо, 29 березня 2019 року британський парламент втретє не підтримав пропозицію прем’єра країни Терези Мей щодо угоди про вихід з Європейського союзу.

Раніше депутати парламенту Великої Британії не підтримали рішення про те, щоб вихід Британії з Євросоюзу відбувся без угоди. Водночас угоду щодо Brexit напередодні депутати відхилили.