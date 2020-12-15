Лукашенко назвав приблизну вартість створення білоруської вакцини від Covid-19

Лукашенко також припустив, що Covid-19 стане такою ж хворобою, як грип

На створення вакцини може піти майже 5 млн білоруських рублів

Білорусь має намір розробити свою вакцину від коронавірусу. Про це заявив самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, передає БЕЛТА.

За його словами, у Білорусі будуть закуповувати готову зарубіжну вакцину, налагодять виробництво російської, а також займуться розробкою власної. Він також припустив, що Covid-19 стане такою ж хворобою, як грип.

«Отже, нам потрібна буде вакцина. Треба розробити свою, фахівці є. Треба братися за це і не боятися. Там гроші, я подивився, невеликі: десь близько п'яти мільйонів рублів. І ми окупимо це, тільки треба швидко рухатися у цьому напрямку», – заявив Лукашенко.

Зазначимо, на сьогодні 5 млн білоруських рублів дорівнюють майже 2 млн доларів(за актуальним курсом – 55 млн грн).

Для порівняння фармацевтичний гігант Pfizer готовий був витратити на розробку вакцини 1 млрд доларів. На цей час невідомо, скільки у підсумку обійшлося її створення.

Нагадаємо, що на початку листопада самопроголошений президент Олександр Лукашенко планував виробляти російську вакцину від Covid-19 у Білорусі.