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    У світі

    Мексика схвалила вакцину від Pfizer

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    Фото з відкритих джерел - Мексика схвалила вакцину від Pfizer
    Фото з відкритих джерел

    Дозвіл було видано в екстреному порядку

    Агентство з нагляду за здоров’ям Cofepris в Мексиці видало дозвіл на використання вакцини від Covid-19 компаній Pfizer і BioNTech в екстреному порядку, повідомив заступник міністра охорони здоров’я Уго Лопес-Гателль. Раніше аналогічний порядок використання вакцини дозволили влади Великобританії, Бахрейну, Канади і США.

    «Агентство з регулювання охорони здоров’я Сofepris надало дозвіл на використання в надзвичайних ситуаціях вакцини Pfizer BioNTech проти вірусу SARS-CoV-2 для запобігання COVID-19», – повідомив заступник міністра охорони здоров'я Мексики.

    Згідно з даними Університету Джонса Хопкінса, в Мексиці з початку пандемії COVID-19 захворіли 1,2 млн осіб, з них померло 112 тис, вилікувалися 904 тис.

    Як повідомлялося раніше, Управління із санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США схвалило вакцину від коронавірусу компаній Pfizer і BioNTech.

    Теги: США Мексика
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