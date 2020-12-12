Мексика схвалила вакцину від Pfizer

Дозвіл було видано в екстреному порядку

Агентство з нагляду за здоров’ям Cofepris в Мексиці видало дозвіл на використання вакцини від Covid-19 компаній Pfizer і BioNTech в екстреному порядку, повідомив заступник міністра охорони здоров’я Уго Лопес-Гателль. Раніше аналогічний порядок використання вакцини дозволили влади Великобританії, Бахрейну, Канади і США.

«Агентство з регулювання охорони здоров’я Сofepris надало дозвіл на використання в надзвичайних ситуаціях вакцини Pfizer BioNTech проти вірусу SARS-CoV-2 для запобігання COVID-19», – повідомив заступник міністра охорони здоров'я Мексики.

Згідно з даними Університету Джонса Хопкінса, в Мексиці з початку пандемії COVID-19 захворіли 1,2 млн осіб, з них померло 112 тис, вилікувалися 904 тис.

Як повідомлялося раніше, Управління із санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США схвалило вакцину від коронавірусу компаній Pfizer і BioNTech.