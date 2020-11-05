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    Лукашенко планує виробляти російську вакцину від Covid-19 у Білорусі

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    Лукашенко заявив, що Путін сам запропонував йому розгорнути виробництво російської вакцини - Лукашенко планує виробляти російську вакцину від Covid-19 у Білорусі
    Лукашенко заявив, що Путін сам запропонував йому розгорнути виробництво російської вакцини

    Керівник Білорусі наказав підлеглим зайнятися опрацюванням цього питання «без шуму і пилу» і внести пропозиції

    Керівник Білорусі Олександр Лукашенко розглядає можливість виробництва російської вакцини від коронавірусу на території Білорусі. Про це він повідомив на нараді 5 листопада.

    «Я вчора розмовляв з президентом Росії, дуже серйозна заклопотаність, дуже серйозна. Він сам запропонував, каже, якщо у тебе є бажання, ми можемо вам (надати) матеріал для вакцин. Каже, розгортай виробництво, ми все зробимо, виробляєте вакцину для себе, хочете – продавайте. Якщо вас російська вакцина влаштовує – вивчіть терміново питання і внесіть термінові пропозиції по організації виробництва», – розповів Лукашенко.

    Він наказав підлеглим зайнятися опрацюванням цього питання «без шуму і пилу» і внести пропозиції.

    Лукашенко зазначив, що виробництво недешеве і «ніхто нікому просто так таке виробництво не надає», а також підкреслив, що Путін це запропонував «на дружніх підставах».

    До відома, у серпні Лукашенко з Путіним погодили випробування російської вакцини на білоруських громадянах.

    Російський фонд прямих інвестицій оголосив про постачання до Білорусі першої партії вакцини від коронавірусу «Спутник V».

    За реакцію на пандемію коронавірусу Путін і Лукашенко отримали «Шнобелівську премію».

    Раніше повідомлялося, що ВООЗ розраховує на початок вакцинації від коронавірусу у 2021 році.

    Нагадаємо, президенту Володимиру Зеленському презентували зразок української вакцини-кандидата проти Covid-19.

    Також МОЗ просить у Світового банку кошти на вакцину від Covid-19.

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