Лукашенко планує виробляти російську вакцину від Covid-19 у Білорусі
Керівник Білорусі наказав підлеглим зайнятися опрацюванням цього питання «без шуму і пилу» і внести пропозиції
Керівник Білорусі Олександр Лукашенко розглядає можливість виробництва російської вакцини від коронавірусу на території Білорусі. Про це він повідомив на нараді 5 листопада.
«Я вчора розмовляв з президентом Росії, дуже серйозна заклопотаність, дуже серйозна. Він сам запропонував, каже, якщо у тебе є бажання, ми можемо вам (надати) матеріал для вакцин. Каже, розгортай виробництво, ми все зробимо, виробляєте вакцину для себе, хочете – продавайте. Якщо вас російська вакцина влаштовує – вивчіть терміново питання і внесіть термінові пропозиції по організації виробництва», – розповів Лукашенко.
Він наказав підлеглим зайнятися опрацюванням цього питання «без шуму і пилу» і внести пропозиції.
Лукашенко зазначив, що виробництво недешеве і «ніхто нікому просто так таке виробництво не надає», а також підкреслив, що Путін це запропонував «на дружніх підставах».
До відома, у серпні Лукашенко з Путіним погодили випробування російської вакцини на білоруських громадянах.
Російський фонд прямих інвестицій оголосив про постачання до Білорусі першої партії вакцини від коронавірусу «Спутник V».
За реакцію на пандемію коронавірусу Путін і Лукашенко отримали «Шнобелівську премію».
Раніше повідомлялося, що ВООЗ розраховує на початок вакцинації від коронавірусу у 2021 році.
Нагадаємо, президенту Володимиру Зеленському презентували зразок української вакцини-кандидата проти Covid-19.
Також МОЗ просить у Світового банку кошти на вакцину від Covid-19.