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    У світі

    США схвалили вакцину від коронавірусу Pfizer

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    Насамперед щеплення будуть проводити медичним працівникам, а також мешканцям будинків для літніх людей - США схвалили вакцину від коронавірусу Pfizer
    Насамперед щеплення будуть проводити медичним працівникам, а також мешканцям будинків для літніх людей

    Дональд Трамп пообіцяв почати вакцинацію від коронавірусу протягом доби

    Управління контролю за якістю продуктів та медикаментів США (FDA) офіційно схвалило вакцину проти Covid-19 виробництва компанії Pfizer і BioNTech.

    Про це 12 грудня повідомив чинний президент США Дональд Трамп у Twitter.

    Відомо, що насамперед щеплення будуть проводити медичним працівникам, а також мешканцям будинків для літніх людей.

    «Сьогодні наша країна домоглася медичного дива. Ми створили безпечну і ефективну вакцину всього за дев'ять місяців. Це одне з найбільших наукових досягнень в історії. Я радий повідомити, що Управління з питань якості продовольства і медикаментів схвалило вакцину Pfizer», – заявив Трамп.

    За його словами, у США вже почали поставки вакцини у всі штати.

    «Перша вакцинація буде проведена менш ніж через 24 години, безкоштовно для всіх американців», – додав президент США.

    Як відомо, медична влада США зараз розглядає дві вакцини від коронавірусу: виробництва компаній Pfizer і Moderna. Також у США створили оральну вакцину від Covid-19. Припускають, що вона запобігає передачі вірусу.

    У світі зараз відомо про три перспективні вакцини від коронавірусу. Зокрема, компанії Pfizer та BioNTech оголосили про те, що їхня вакцина продемонструвала ефективність у понад 90% на фінальному етапі випробувань.  

    Американська компанія Moderna заявила, що ефективність її вакцини-кандидата від Covid-19 становить 94,5%. Очікується, що вакцина Moderna не буде доступна за межами США до наступного року.  Пізніше компанія заявила, що її вакцина показала 100% ефективності при важких випадках коронавірусу.

    Ще один препарат, вакцина Оксфордського університету та AstraZeneca, за підсумками випробувань показала середню ефективність 70%. 

    У вівторок, 8 грудня, Велика Британія першою у світі розпочала вакцинацію від коронавірусу препаратом компанії Pfizer. Забезпечені держави вже замовили достатньо доз вакцин від Covid-19. Вони зможуть до кінця 2021 року тричі вакцинувати все своє населення.

    Теги: здоров'я США медицина Дональд Трамп щеплення вакцинація населення коронавірус
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