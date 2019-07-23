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    У світі

    Лукашенко назвав Україну «спільною бідою» Білорусі та ЄС

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    Президент Білорусі Олександр Лукашенко - Лукашенко назвав Україну «спільною бідою» Білорусі та ЄС
    Президент Білорусі Олександр Лукашенко

    «У нас є з вами спільна проблема, можна сказати, біда – Україна», - сказав Лукашенко послу ЄС

    Президент Білорусі Олександр Лукашенко в розмові з послом Європейського Союзу назвав Україну «спільною бідою» і закликав Брюссель допомогти «братньому» українському народові.

    Як повідомляє пресслужба президента Білорусі, зустріч з головою представництва ЄС в Білорусі Андреа Вікторин відбулася в понеділок, 22 липня.

    «У нас є з вами спільна проблема, можна сказати, біда - Україна. Я дуже добре знаю український народ і все те, що сьогодні відбувається в Україні, цей народ того не заслужив. Пройшли президентські, парламентські вибори, важливе питання так чи інакше там вирішене - питання влади»,  - заявив Лукашенко.

    Президент Білорусі наголосив, що розраховує на сприяння ЄС в стабілізації ситуації в Україні. За його словами, офіційний Брюссель свого часу запропонував альтернативу зближенню з РФ і Білоруссю і дав українському народові «багато обнадійливих сигналів»: «Європейський Союз сказав А, повинен сказати Б, якщо говорити відверто. Треба допомогти українському народові».

    Він закликав європейського посла передати Брюсселю, що Україна потребує підтримки ЄС.

    «Справа в тому, що ця проблема наша з вами - ми, українці і ви живемо в одному регіоні. Цей нарив, цей головний біль для Європейського Союзу треба якомога швидше усунути. Тому я переконливо прошу вас, як би не було складно вам зараз, їдучи в іншу країну, передати цей сигнал Європейському Союзу: Україна потребує підтримки», - додав Лукашенко.

    До слова, раніше президент Білорусі Олександр Лукашенко прийняв запрошення українського колеги Володимира Зеленського відвідати Житомир.

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