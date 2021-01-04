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    У світі

    Лукашенко оголосив 2021 рік – роком народної єдності

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    <p>Таку ідею Лукашенко озвучив у новорічному зверненні</p> - Лукашенко оголосив 2021 рік – роком народної єдності

    Таку ідею Лукашенко озвучив у новорічному зверненні

    Фото: пресслужба Олександра Лукашенко

    Самопроголошений глава держави вважає, що це може сприяти об'єднанню білоруського народу

    Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підписав указ про визнання 2021 року – роком народної єдності. Про це повідомляє пресслужба Лукашенка. 

    Як повідомляється, таке рішення ухвалили з метою консолідації суспільства, а також згуртування білоруського народу на основі ідей суверенітету і незалежності країни.

    «Згідно з указом, Рада міністрів спільно з обласними виконкомами і Мінським міськвиконкомом мають розробити і затвердити республіканський план заходів із проведення Року народної єдності. Також вони мають забезпечити координацію діяльності державних органів та інших організацій щодо виконання цього плану», – йдеться у повідомленні.

    Нагадаємо, що 4 січня видання EUobserver оприлюднило розслідування про ймовірну причетність диктатора Олександра Лукашенка до усунення політичних опонентів. Воно ґрунтується на записі бесід керівництва КДБ Білорусі, який було отримано від колишнього співробітника спецпідрозділу Алмаз. Аудіозапис розмов зроблено 11 квітня 2012 року у кабінеті тодішнього глави КДБ Вадима Зайцева.

    У Білорусі з 9 серпня, коли відбулися президентські вибори, тривають масові протести. Згідно з офіційними результатами виборів, переможцем оголошений Олександр Лукашенко, який перебував на посаді президента країни з 1994 року. Опозиція не визнала оголошених владою підсумків виборів, вважає їх сфальсифікованими. Під час протестів білоруські силовики жорстко поводяться з демонстрантами, затримуючи щотижня сотні людей.
    Теги: Білорусь Олександр Лукашенко президент указ
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