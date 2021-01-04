Лукашенко оголосив 2021 рік – роком народної єдності

Самопроголошений глава держави вважає, що це може сприяти об'єднанню білоруського народу

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підписав указ про визнання 2021 року – роком народної єдності. Про це повідомляє пресслужба Лукашенка.

Як повідомляється, таке рішення ухвалили з метою консолідації суспільства, а також згуртування білоруського народу на основі ідей суверенітету і незалежності країни.

«Згідно з указом, Рада міністрів спільно з обласними виконкомами і Мінським міськвиконкомом мають розробити і затвердити республіканський план заходів із проведення Року народної єдності. Також вони мають забезпечити координацію діяльності державних органів та інших організацій щодо виконання цього плану», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що 4 січня видання EUobserver оприлюднило розслідування про ймовірну причетність диктатора Олександра Лукашенка до усунення політичних опонентів. Воно ґрунтується на записі бесід керівництва КДБ Білорусі, який було отримано від колишнього співробітника спецпідрозділу Алмаз. Аудіозапис розмов зроблено 11 квітня 2012 року у кабінеті тодішнього глави КДБ Вадима Зайцева.