Лукашенко вважав журналіста Шеремета своїм особистим ворогом

Чи займалося білоруське КДБ вбитим журналістом? Так (тут можна навіть без «найімовірніше»)

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Информация по Шеремету.

Вопрос времени и места.

Вначале воодные.

1. Шеремета Лукашенко считал своим личным врагом. В 2012-м Беларуский партизан очень и очень жестко проходился по беларуской власти.

2. Работало ли беларуское КГБ по Шеремету. Да (тут можно даже без «вероятнее всего).

3. 2012 год. Шеремет в Москве. В это же время начинается давление Сулеймана Керимова по продаже РФ Беларуськалия. Напомню, что уже в 2013 был арестован (в Минске) Баумгертнер, а из Москвы беларуское КГБ пыталось похитить менеджеров Уралкалия. То, что оперативные группы могли быть в столице РФ – вероятно. Как вероятна и слежка со стороны их российских «коллег».

Документы.

В СМИ появилась информация, что документы и записи представил Игорь Макар – лейтенант «Алмаза», который в начале 2020 года давал интервью о политических убийствах в Беларуси.

Но тут имеем проблему. Макар – лейтенант «Алмаза». Алмаз – структура МВД, причём силовая. Они не занимаются наблюдением, прослушкой. На записях голос похожий на руководителя КГБ. Другое ведомство и совсем другой уровень в иерархии.

То есть вероятность того, что материалы собраны лично И. Макаром примерно такая же, как потепление до + 25 в Минске и Киеве уже завтра.

Значит если материалы передал он, то есть источник, собравший их и передавший Макару (в Швейцарию). Странный алгоритм, даже (или тем более) если это только электронные версии.

Могут ли материалы быть правдой? Могут. А могут и не быть. Это вопрос к тем, кто собирал пакет. Подлинность может установить следствие (не обязательно в Беларуси). В таких случаях документы передаются и проверяются.

В нашем случае есть публикация и информация о том, что информация передана «в Брюссель». ок.

Теперь место (темы).

Данная информация создаёт напряжённость сразу в нескольких областях:

1. Внутрибеларуский политический кризис. В меньшей степени, учитывая его остроту и сегодняшнее состояния окружения Лукашенко. Но действует.

2. Ось отношений Беларуси со структурами ЕС. Не сегодня, но чуть позже, когда начнётся торг по продаже «диалога от беларуских властей»

3. Внутриукраинские процессы – падение рейтингов Зеленского, скандал вокруг дела вагнеровцев, коррупционные скандалы и линия Зеленский-Аваков (в том числе затяжное расследование дела Шеремета)

4. Беларуско-украинские отношения. Политически страны находятся в состоянии конфликта. На экономическую сферу данный конфликт пока не перешёл.

Теперь о времени.

Украина

Публикация плёнок на фоне перечисленных выше скандалов (дело вагнеровцев, конфликт ОП с НАБУ, отношения Зеленский-Аваков и др) создаёт дополнительный раздражитель в украинском информационном поле. И, как следствие, возможность для развёртывания сценариев политического противостояния, где ключевыми вопросами будут:

1. Расследование дела Шеремета и провалы власти в отстройке силовых ведомств.

2. Позиция украинской власти по беларускому вопросу.

Беларусь

1. В конце декабря 2020 года прошли безуспешные переговоры Беларуси и РФ по нефти. Минск пошёл на условия Москвы, компенсации за грязную нефть 2019 не будет.

2. Но в то же время Беларуснефть подписала с азербайджанским Socar долгосрочный договор на поставку нефти. Азербайджанской и «иной». Сырьё должно идти по трубопроводу Одесса-Броды. Этот контракт даёт дополнительное поле манёвров для официального Минска.

3. Кулеба заявил, что Украина пока не намерена присоединяться к экономическим санкциям против Беларуси. Для Украины это рынки и часть критично необходимых товаров. Для Беларуси это частично необходимые товары и, что более важно, рынок, который является альтернативой российскому.

Но если конфликт по результатам «плёнок» разгорается, то украинская власть может пойти на действия, направленные на снятие напряжения. Поскольку решить вопрос по силовым ведомствам быстро невозможно, может быть выбран путь дополнительных решений по беларускому направлению. В частности, перенос политического конфликта в экономическую плоскость. Это ставит под удар те только и не столько торговлю, сколько реализацию совместных проектов. В том числе по транспортировке нефти на беларуские НПЗ.

Выгодополучатель в данном случае очевиден.

Очередной виток кризиса в Украине, который пойдёт сразу в нескольких плоскостях (политическая конкуренция, силовые ведомства, вопрос Донбасса как логичное продолжение первых двух) так же неплохой сценарий для Кремля.

Вывод:

1. Время, место, тема для передачи информации выбраны идеально – бьют сразу по нескольким направлениям.

2. Подлинность материалов должна быть расследована. Но, независимо от результатов расследования, информация уже отработает своё.

Что делать Украине?

Поскольку есть сообщения, что материалы «отосланы в Брюссель», украинский МИД, уполномоченные следственные органы, как заинтересованная сторона (напомню, убийство Шеремета произошло в Киеве, по обвинению в причастности задержаны граждане Украины) может выразить настойчивое желание получить материалы как для проверки подлинности, так и для дальнейшего расследования. Либо, определить своё участие в проверке материалов на территории ЕС.

Такая реакция позволит продемонстрировать готовность к реагированию.

1. Если материалы не были отосланы либо отосланы не в органы, занимающиеся следствием, возникает повод говорить о банальной информационной операции (но в таком случае ещё более настойчиво требовать их себе).

2. Если подлинность установлена – коммуницировать, идти дальше.

как-то так.

Джерело: блог Ігора Тишкевіча

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