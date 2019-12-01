Біля будівлі ФСБ у Москві активісти вшанували пам’ять жертв Голодомору



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Акція біля Соловецького каменю у столиці Росії Скріншот з відео

На акцію, узгоджену з владою РФ, люди прийшли з лампадками, колосками і буханцями хліба

Біля Соловецького каменю у столиці Росії Москві 30 листопада навпроти будівлі ФСБ на Луб’янській площі відбулася акція пам’яті жертв Голодомору 1932-33 років.

Як повідомляє «Радіо Свобода», на акцію, узгоджену з владою РФ, люди прийшли з лампадками, колосками і буханцями хліба. Кілька людей були загорнуті у прапори Росії, України та Казахстану.

Акція тривала з 16-ї до 17-ї години за місцевим часом, під час заходу учасники вшанували жертв Голодомору хвилиною мовчання і символічно з’їли по шматку хліба.

Заявленою була кількістю учасників до 30 осіб. Організаторами виступили партія «Парнас» і громадський рух «Декомунізація».

Нагадаємо, раніше у Києві біля посольства Росії пройшла акція з нагоди роковин Голодомору.

Як повідомлялося, Держдеп США пов’язав Голодомор і теперішню агресію Росії.