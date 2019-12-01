Біля будівлі ФСБ у Москві активісти вшанували пам’ять жертв Голодомору
На акцію, узгоджену з владою РФ, люди прийшли з лампадками, колосками і буханцями хліба
Біля Соловецького каменю у столиці Росії Москві 30 листопада навпроти будівлі ФСБ на Луб’янській площі відбулася акція пам’яті жертв Голодомору 1932-33 років.
Як повідомляє «Радіо Свобода», на акцію, узгоджену з владою РФ, люди прийшли з лампадками, колосками і буханцями хліба. Кілька людей були загорнуті у прапори Росії, України та Казахстану.
Акція тривала з 16-ї до 17-ї години за місцевим часом, під час заходу учасники вшанували жертв Голодомору хвилиною мовчання і символічно з’їли по шматку хліба.
Заявленою була кількістю учасників до 30 осіб. Організаторами виступили партія «Парнас» і громадський рух «Декомунізація».
Нагадаємо, раніше у Києві біля посольства Росії пройшла акція з нагоди роковин Голодомору.
Як повідомлялося, Держдеп США пов’язав Голодомор і теперішню агресію Росії.