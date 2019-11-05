То, що намагаються нав'язати Україні, гірше, ніж «Придністров'я»

Петля ОРДЛО

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Путин последовательно, уверенно, с оттяжечкой, и с видимым удовольствием затягивает удавку ОРДЛО на горле независимой Украины.

18 октября отважная украинская девушка Дарка Олифер при гробовом молчании своего непосредственного начальника – второго президента Украины Леонида Кучмы и Президента Украины Владимира Зеленского – взяла на себя функции высшего украинского руководства и, казалось бы, сбросила эту удавку.

Но бывалая русская девушка Мария Захарова холодно заметила:

«В Москве не рассматривают заявление Д. Олифер как консолидированную позицию Киева»

Консолидированная позиция Захаровой, Коломойского, Богдана и примкнувшего к ним Зеленского была доведена до мировой общественности через несколько дней:

Украина подтверждает взятые ею на себя на встречах советников нормандской четверки 12 июля и 2 сентября обязательства. После безусловного выполнения украинской стороной этих обязательств, президенту Зеленскому будет разрешено увидеть Путина в Париже. Ни о каких семи условиях Дарки Олифер не может быть и речи.

Параллельно продолжается и углубляется начавшийся еще весной процесс обвала внешнеполитических позиций Украины. Так на днях Дания сняла свои возражения проекту «Северный поток-2». А Макрон призвал афрофранцузов защитить его от «украинских банд».

Внешнеполитическая катастрофа 2019 года стала прямым следствием безответственной, лживой и все ещё продолжающейся в Украине кампании против мифической «партии войны». В стране, сопротивляющейся агрессии военной сверхдержавы, не может быть «партии войны» по определению. Украина не собирается освобождать оккупированные территории Крыма и Донбасса силовым путём. Но её вооружённые силы готовы отразить попытку дальнейшего продвижения агрессора.

В Украине существуют только две партии: партия сопротивления агрессору и партия капитуляции.

С самого начала избирательной кампании в Украине я неоднократно предупреждал:

«Постоянное повторение «коллективным Зеленским» кремлевской шпаргалки о некоей «партии войны», правившей в Украине предыдущие 5 лет, является предательством сражающейся с агрессором Украины, предательством, нацеленным на подрыв системы ее международных союзов, в тяжелейших условиях созданной украинской дипломатией.

Я нахожусь в Вашингтоне в эпицентре внешнеполитических дискуссий и не понаслышке знаю, каких усилий друзьям Украины на Западе стоит каждый шаг, направленный на ее поддержку, какие влиятельные силы только и ждут любого предлога и повода, чтобы «сдать» Украину агрессору ради каких-то финансовых или геополитических сделок с кремлевским диктатором. И уж, во всяком случае, Запад не может быть более проукраинским, чем украинское руководство».

Действительность превзошла самые худшие мои опасения. Сегодняшний внешнеполитический кураж Путина, вдохновлённого ослаблением западной поддержки Украины, порождён самими украинцами. Путин проигрывал гибридную войну в Украине, и западные санкции наносили ему серьезный ущерб. Но синхронная истеричная кампания кремлевских и ведущих украинских (владельцы Коломойский, Медведчук) телеканалов против придуманной ими «партии войны» преподнесла военному преступнику воистину царский подарок. Обличая предыдущую власть как «партию войны», капитулянты представляли тем самым мировому сообществу само украинское государство в качестве «партии войны» и снимали с Путина ответственность за агрессию. А сегодня те же мерзавцы лицемерно сокрушаются по поводу «усталости» Запада от Украины.

Следующим логичным шагом на пути ползучей капитуляции стало принятие украинской властью путинского нарратива о «выборах на Донбассе».

«Формула Штайнмайера» так настойчиво навязывалась оккупантами из-за трёх слов в ней – выборы на Донбассе – и подписи под этими словами украинской стороны.

Согласившись в принципе с проведением оккупантом «выборов» на оккупированной территории без выполнения семи условий Дарки Олифер, капитулянты накинули удавку на шею Украины. А в Париже вся нормандская четверка будет её дружно затягивать. Другой повестки дня там просто не планируется.

Согласившись с путинской интерпретацией минских соглашений и взяв на себя односторонние обязательства покорно идти по пути «воссоединения» с ОРДЛО, верховные «слуги народа» практически перевели себя в статус опущенных «украинских экспертов» на зоне российского телевидения. Как и те жалкие создания, украинские руководители вынуждены теперь вечно в чем-то оправдываться, рапортовать Кремлю о выполнении его требований, заверять его и смиренно получать в ответ плевки и оскорбления за недостаточное рвение. Лишь бы быть допущенными в Париже к Пахану Земного Шара.

Более того, какой-то очередной дегенерат из «Квартала-95» (сколько же их там!) уже ведет в Лугандонии избирательную кампанию, прикидывая сколько миллионов голосов «слуги» смогут прихватить оттуда на следующих выборах.

«Слуги» любят повторять – за нас, за «партию мира» проголосовало 73%, и мы выполняем их волю. Это ложь. За мир голосовало 99% украинцев. Никто в Украине не хочет продолжения гибели своих сограждан. Но люди голосовали за прекращение огня, а не за присоединение Украины к ОРДЛО. «Слуги» иезуитски подтасовывают волю избирателей, называя «миром» капитулянтское «воссоединение с ОРДЛО».

После окончательной капитуляции, скорее всего, прекратятся постоянные обстрелы с российской стороны на линии соприкосновения войск. Но после проведения оккупантами «выборов» по формуле Сталина-Штайнмайера и «братского воссоединения» исчезнет за ненадобностью сама разделительная линия, и на территории Украины окажется совершенно легальный военный плацдарм оккупантов для их дальнейшей экспансии. Выстрелы диверсионных групп «доведенных до отчаяния вежливых шахтеров и трактористов» раздадутся уже в Мариуполе, Харькове, Одессе, Днепре. В Москве и не скрывают подобных планов. Наоборот, ими там бахвалятся.

«Как говорит Сурков, нам нужно не возвращение Донбасса Украине, а присоединение Украины к Донбассу» – расставляет точки над i видный путинский «идеолог» Чесноков.

Но откровеннее всех устремления «Русского мира» артикулировал русский фашист, итальянский резидент, выродок еврейского народа Шапиро – Соловьев. Каждый украинец, преодолев отвращение, должен посмотреть в глаза этой твари. И тогда уже никому, может быть, не захочется ехать в Париж, чтобы посмотреть в глаза ещё одному такому же человеку. До последнего своего вздоха во власти Путин будет неустанно добиваться уничтожения ненавистной ему независимой Украины.

Подлинный мир – это возвращение «братским» агрессором всех оккупированных территорий. Он обязательно наступит. Но в сегодняшних обстоятельствах он невозможен. Сегодня реально перемирие, прекращение огня на разделительной линии, прекращение гибели людей. Кстати, это базовое требование минских соглашений, которое так и не было до сих пор выполнено.

Да, это замораживание конфликта, новое «Приднестровье». Но то, что сегодня пытаются навязать Украине, намного хуже, чем «Приднестровье». Странно, что такую простую вещь не понимает Зеленский. Или притворяется, что не понимает. «Воссоединение» с ОРДЛО это легитимация российской агрессии, гарантированное расползание конфликта на территорию всей Украины и потеря суверенитета страны.

Тот мир, который потребовал на выборах у своих властей народ Украины, это не самоубийственное «воссоединение» с ОРЛДО под диктовку Путина, Чеснокова и Шапиро-Соловьева.

Мир, который сегодня ждут в Украине это:

во-первых, прекращение постоянно провоцируемого российской стороной кровопролития на линии разделения сторон;

во-вторых, освобождение сотен украинских заложников, захваченных властями РФ на оккупированных территориях.

Отказавшись от ползучей капитуляции, от совместных игр с оккупантами в «выборы» на оккупированной территории, Украина сможет снова мобилизовать международную поддержку для достижения своих законных и справедливых целей. Западный политикум это не только полезные буржуазные идиоты или скупленные на корню «эксперты» Валдайского клуба. В мире растёт понимание, что события, происходящие в Украине, имеют глобальное измерение.

Хороший Гитлер и его поклонники в России и за рубежом это современная инкарнация мирового зла. И мирового быдла одновременно. Если Украина не устоит и случайные гопники во власти отведут её на аркане ОРДЛО в российское стойло, падение Украины станет для Путина таким же опьяняющим наркотиком как для Гитлера аншлюс и сдача ему Западом Чехословакии. Недофюрер недоимперии устремится заполнить геополитический вакуум не только на Ближнем Востоке. Ну а там уже как доктор прописал: кто в рай, а кто просто сдохнет.

Джерело: Каспаров.ру

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