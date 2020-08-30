Лукашенко згоден на аншлюс. Бракує «розіп’ятого хлопчика» з ОМОНу, – Піонтковський



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«Вперше за 25 років Лукашенко погодився на аншлюс» - політолог

Політолог розкрив подробиці останніх телефонних переговорів Мінська з Москвою

Для того щоб Республіка Білорусь остаточно перейшла під контроль Росії не вистачає тільки приводу для відкритої появи російських силовиків.

Таким приводом може стати постановка із застосуванням протестувальниками насильства по відношенню до будь-кого з вірних Олександру Лукашенку людей у формі, заявив політолог Андрій Піонтковський в ефірі програми «Студія Захід» з Антоном Борковським.

«Лукашенко потрібно ще кілька тисяч головорізів-катів. Йому не вистачило в перші дні протестів. У нього в цьому осетинському підрозділі, очолюваному Караєвим і Зураєвим 1 500 таких бандитів. Вони розправилися з Мінськом, але їх не вистачило на регіони. А зараз Путін надсилає йому кілька тисяч таких же затятих бандитів з Російської гвардії», – зазначив аналітик.

При цьому росіяни, як вважає Піонтковський, можуть навіть «не морочитися» перевдяганням в форму білоруського ОМОНу.

«Він (Путін) надішле їм відкрито своїх садистів. І далі вже включається варіант «розіп’ятого хлопчика». Він же так і казав: в разі насильства щодо правоохоронців цей резерв працівників правоохоронних органів, який він сформував, буде негайно відправлено. Я переконаний, що він (резерв) вже там. Залишився якийсь «розіп’ятий хлопчик» – правоохоронець, який з’явиться у день, обраний навіть не Лукашенко, а Путіним», – додав експерт.

Окрім того, Піонтковський розкрив подробиці останніх телефонних переговорів Мінська з Москвою.

«Він (Лукашенко) кілька разів дзвонив Путіну, благав: «Тепер я згоден на все, тільки рятуй, надсилай війська». Що значить «згоден на все»? Вони вже озвучили, що робитимуть – нова конституційна реформа, а значить нова конституція. В ній не буде написано в першому пункті, що Білорусь відмовляється від суверенітету, але сутність цього аншлюсу буде занурена в масу інших формулювань про наднаціональні органи, спільного президента, спільний парламент, спільну судову систему тощо. Вперше за 25 років Лукашенко погодився на аншлюс», – пояснив політолог.

А після того як Лукашенко підпише «всі папери», підкреслив Піонтковський, Москва може піти на його фізичне усунення.

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