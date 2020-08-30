Трьох жителів Забайкалля оштрафували за перейменування селища в «Путинвор»



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Фото: Партия прогресса РБ/Twitter

Троє жителів переставили місцями камені в написі «Агинское»

Агинський районний суд в Забайкаллі оштрафував трьох місцевих жителів за напис «Путинвор» на сопці в селищі Агинське. Про це з посиланням на постанову суду пише «Дождь».

Так, суд визнав трьох людей винними в дрібному хуліганстві, двом призначили штрафи по 700 рублів, ще одному – 800 рублів. У рішенні суду йдеться, що троє жителів «жартома, з метою розвеселити один одного, для загального огляду переставили місцями камені в написі «Агинское». Вони визнали свою провину.

Фото: Партия прогресса РБ/Twitter

За даними каналу, після появи напису в адміністрації Агинського району заявляли, що це фотомонтаж. Однак потім глава району Андрій Дашин підтвердив, що фотографія справжня.

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