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    У світі

    Трьох жителів Забайкалля оштрафували за перейменування селища в «Путинвор»

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    Трьох жителів Забайкалля оштрафували за перейменування селища в «Путинвор»
    Фото: Партия прогресса РБ/Twitter

    Троє жителів переставили місцями камені в написі «Агинское»

    Агинський районний суд в Забайкаллі оштрафував трьох місцевих жителів за напис «Путинвор» на сопці в селищі Агинське. Про це з посиланням на постанову суду пише «Дождь».

    Так, суд визнав трьох людей винними в дрібному хуліганстві, двом призначили штрафи по 700 рублів, ще одному – 800 рублів. У рішенні суду йдеться, що троє жителів «жартома, з метою розвеселити один одного, для загального огляду переставили місцями камені в написі «Агинское». Вони визнали свою провину.

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    Фото: Партия прогресса РБ/Twitter

    За даними каналу, після появи напису в адміністрації Агинського району заявляли, що це фотомонтаж. Однак потім глава району Андрій Дашин підтвердив, що фотографія справжня.

    Нагадаємо, в Римі заражені коронавірусом мігранти з Нігерії намагалися втекти з клініки, під час нападу покусавши лікарів.

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