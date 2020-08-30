Лукашенко знову з’явився з автоматом в руках



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Прес-секретар Лукашенка показала його фотографію

Сьогодні у Мінську проходить акція протесту «Марш миру і незалежності»

Прес-секретар Олександра Лукашенка на запитання російського ЗМІ про місцезнаходження президента показала його фотографію.

На знімку, опублікованому агентством, Лукашенко знову з’явився в бронежилеті і з автоматом в руках біля палацу Незалежності.

Лукашенко вже з’являвся перед протестуючими з автоматом в руках. 23 серпня було опубліковано відео, на якому Лукашенко в бронежилеті пролітає над Мінськом на вертольоті і оглядає багатотисячну акцію протесту.

Скріншот з відео

У Мінську сьогодні, 30 серпня, проходить акція протесту «Марш миру і незалежності». Як повідомлялося раніше, її учасники впритул підійшли до палацу Незалежності, в якому розташовується резиденція президента Білорусі. Будівля оточена посиленими загонами ОМОНу та підрозділами внутрішніх військ.

Протести в Білорусь тривають вже три тижні, опозиція вимагає відправити діючу владу у відставку, провести нові вибори президента і розслідувати знущання над мітингувальниками в перші дні протесту.

Як повідомлялося, сьогодні на «Марш миру і незалежності» у Мінську прийшли понад 200 тисяч людей, більше, ніж на першу масову демонстрацію, яку назвали найбільшою в історії незалежної Білорусі.

30 серпня, в день народження Олександра Лукашенка, в центр Мінська в район площі Незалежності влада стягнула кілька колон спецтехніки і автозаків, щоб перешкодити людям провести чергову акцію протесту.

Пізніше в центрі Мінська сталися сутички.

Зазначимо, Євросоюз вважає Олександра Лукашенка нелегітимним президентом Білорусі, але готовий вести з ним діалог для врегулювання політичної кризи в країн.

До слова, 23 серпня експрезидентка Литви Даля Грібаускайте стала у ланцюг солідарності з білорусами.

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати Америки відправляють представника Державного департаменту Бігуна у Росію і Литву для проведення перемовин щодо мирного вирішення кризи у Білорусі.

Також колишня кандидатка в президенти Білорусі Світлана Тихановська в понеділок, 24 серпня, в столиці Литви зустрінеться з представником Держдепу США.

Нагадаємо, у неділю в Мінську продовжилися масові протести.

Президент Лукашенко прибув до Мінська на вертольоті. Білоруський лідер був озброєний автоматом (відео).

Також 15-річний Коля Лукашенко, син президента Білорусії Олександра Лукашенко, одягнув військову форму і взяв до рук автомат.

Ввечері Лукашенко подякував силовикам і на вертольоті залишив президентський палац.

До слова, Лукашенко порівняв протестувальників зі щурами.

Читайте також: