Лукашенко домовився з Путіним спільно задіяти війська



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Олександр Лукашенко і Володимир Путін готові спільно протистояти країнам Заходу

Білоруський президент розповів, як обговорював з Путіним так звану загрозу з Заходу

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Росія підготувала резерв силовиків для Мінська, бо у разі загострення ситуації країна може «перетворитися на театр військових дій». Лукашенко переконаний, що територія Білорусі буцімто може стати для Заходу «трампліном» до Росії.

Про це заявив білоруський лідер 28 серпня, пише «Белта».

Лукашенко висловив думку, що противники хочуть зламати владу і «підсунути іншу», яка звернеться за військовою підтримкою до інших держав.

«Ви учора чули заяву нашого сусіда і мого хорошого друга (мова про заяву президента Росії Володимира Путіна). Це ж не тому, що росіяни хочуть захистити Білорусь. Слухайте, самі захистимося. Але ми з президентом Росії розуміємо, що може бути, якщо ми проґавимо», - сказав глава Білорусі.

З його слів, Білорусь може перетворитися на «театр військових дій, оскільки для Заходу вона є «трампліном» до Росії».

«Їм (на Заході. - ред) не Білорусь потрібна. Білорусь - це трамплін, як зазвичай, до Росії. Тільки не так, як Гітлер групу армій «Центр» кинув на Москву. Технології інші. Треба зламати цю владу, яка є, підсунути іншу, яка звернеться до іноземної держави, щоб ввели війська і надали підтримку», - висловився Лукашенко.

Напередодні Лукашенко оголосив, що Росія готова провести з країною переговори про рефінансування $1 млрд боргу.

Зазначимо, що Україна готова підтримати санкції Євросоюзу щодо Білорусі. Про це заявив 28 серпні глава МЗС Дмитро Кулеба.

Раніше МЗС повідомило, що Україна припинила всі контакти з Білоруссю.

Тим часом президент Білорусі Олександр Лукашенко погрожує санкціями Польщі та Литві.

Як повідомлялося, Білоруси готують Лукашенку на день народження «сюрприз».

Як відомо, у Білорусі тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня. За офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.