Лукашенко зустрівся з політв’язнями в ізоляторі КДБ
Лукашенко зустрівся з лідерами опозиції, щоб, за його словами «почути думки всіх»
Невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко зустрівся з політичними в’язнями у слідчому ізоляторі Комітету державної безпеки. Зустріч тривала понад чотири години.
Про це повідомляє близький до оточення Лукашенка Telegram-канал «Пул первого».
На зустрічі з Лукашенком були присутні члени координаційної ради опозиції та об’єднаного штабу, а також колишній кандидат в президенти, зокрема, Віктор та Едуард Бабарики, Лілія Власова та Ілля Салей.
Як стверджує Telegram-канал, зустріч стосувалася змін до конституції Білорусі, які найближчим часом планує впровадити Лукашенко.
«Зміст розмови учасники загальним рішення залишили в таємниці», – додав «Пул первого».
Пізніше на білоруському державному каналі з'явився сюжет присвячений візиту Лукашенко до СІЗО.
Нагадаємо, що Латвія та Естонія відкликали своїх послів з Білорусі.
Разом з тим, вже стало відомо, що Литва вирішила відкликати свого посла з Мінська для консультацій.
Крім того, ряд країн Євросоюзу почали відкликати своїх послів з Білорусі.
Як повідомлялося, Польща та Литва відкликали частину своїх дипломатів з Білорусі.