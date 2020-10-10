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    У світі

    Лукашенко зустрівся з політв’язнями в ізоляторі КДБ

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    Зустріч стосувалася змін до конституції Білорусі, які найближчим часом планує впровадити Лукашенко - Лукашенко зустрівся з політв’язнями в ізоляторі КДБ
    Зустріч стосувалася змін до конституції Білорусі, які найближчим часом планує впровадити Лукашенко

    Лукашенко зустрівся з лідерами опозиції, щоб, за його словами «почути думки всіх»

    Невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко зустрівся з політичними в’язнями у слідчому ізоляторі Комітету державної безпеки. Зустріч тривала понад чотири години.

    Про це повідомляє близький до оточення Лукашенка Telegram-канал «Пул первого».

    На зустрічі з Лукашенком були присутні члени координаційної ради опозиції та об’єднаного штабу, а також колишній кандидат в президенти, зокрема, Віктор та Едуард Бабарики, Лілія Власова та Ілля Салей.

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    Як стверджує Telegram-канал, зустріч стосувалася змін до конституції Білорусі, які найближчим часом планує впровадити Лукашенко.

    «Зміст розмови учасники загальним рішення залишили в таємниці», – додав «Пул первого».

    Пізніше на білоруському державному каналі з'явився сюжет присвячений візиту Лукашенко до СІЗО.

    Нагадаємо, що Латвія та Естонія відкликали своїх послів з Білорусі.

    Разом з тим, вже стало відомо, що Литва вирішила відкликати свого посла з Мінська для консультацій.

    Крім того, ряд країн Євросоюзу почали відкликати своїх послів з Білорусі.

    Як повідомлялося, Польща та Литва відкликали частину своїх дипломатів з Білорусі.

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