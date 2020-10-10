Лукашенко зустрівся з політв’язнями в ізоляторі КДБ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Зустріч стосувалася змін до конституції Білорусі, які найближчим часом планує впровадити Лукашенко

Лукашенко зустрівся з лідерами опозиції, щоб, за його словами «почути думки всіх»

Невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко зустрівся з політичними в’язнями у слідчому ізоляторі Комітету державної безпеки. Зустріч тривала понад чотири години.

Про це повідомляє близький до оточення Лукашенка Telegram-канал «Пул первого».

На зустрічі з Лукашенком були присутні члени координаційної ради опозиції та об’єднаного штабу, а також колишній кандидат в президенти, зокрема, Віктор та Едуард Бабарики, Лілія Власова та Ілля Салей.

Як стверджує Telegram-канал, зустріч стосувалася змін до конституції Білорусі, які найближчим часом планує впровадити Лукашенко.

«Зміст розмови учасники загальним рішення залишили в таємниці», – додав «Пул первого».

Пізніше на білоруському державному каналі з'явився сюжет присвячений візиту Лукашенко до СІЗО.

Нагадаємо, що Латвія та Естонія відкликали своїх послів з Білорусі.

Разом з тим, вже стало відомо, що Литва вирішила відкликати свого посла з Мінська для консультацій.

Крім того, ряд країн Євросоюзу почали відкликати своїх послів з Білорусі.

Як повідомлялося, Польща та Литва відкликали частину своїх дипломатів з Білорусі.

Читайте також: