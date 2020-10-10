Чехія прийняла на лікування десятки постраждалих білоруських мітингувальників



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Фото Tut.by

Майже всі постраждалі потребують психологічної допомоги

Чехія на даний момент допомогла 43 білорусам, які отримали поранення під час протестів проти режиму Александра Лукашенка.

Про це повідомляє Ceske Noviny.

МВС Чехії сьогодні повідомило, що люди постраждали в зіткненнях з силовиками, на окремих з них залишилися сліди тортур. Майже всі потребують психологічної допомоги.

«Ми робимо основний упор на психологічну допомогу, яка потрібна практично всім», – сказав міністр внутрішніх справ Ян Гамачек.

З самого початку міністерство внутрішніх справ чекало прибуття кількох десятків білорусів, 43 з яких на сьогоднішній день прибули до Чехії. «Ми очікуємо, що в цілому прибуде близько 50 пацієнтів. Зараз наймолодшому 15 років, найстаршому 56 років», – сказали в міністерстві.

Більшість пацієнтів з Білорусі вже перенесли операції. За словами Гамачека, їх травми виявилися більшого масштабу, ніж очікувалося.

«Це вогнепальні поранення, множинні переломи тіла, травми очей і вух після вибуху гранати, у деяких людей навіть є сліди тортур», – сказав Гамачек.

Витрати на лікування, включаючи транспорт, були оплачені Міністерством внутрішніх справ з бюджету програми Medevac на цей рік.

Нагадаємо, що Латвія та Естонія відкликали своїх послів з Білорусі.

Разом з тим, вже стало відомо, що Литва вирішила відкликати свого посла з Мінська для консультацій.

Крім того, ряд країн Євросоюзу почали відкликати своїх послів з Білорусі.

Як повідомлялося, Польща та Литва відкликали частину своїх дипломатів з Білорусі.