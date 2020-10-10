Білоруській опозиціонерці вперше за чотири місяці дозволили поговорити із арештованим чоловіком



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Світлані Тихановській вперше за чотири місяці дозволили поговорити телефоном з арештованим чоловіком Сергієм Тихановським

Подробиці розмови пообіцяли розповісти пізніше

Колишній кандидатці в президенти Білорусі Світлані Тихановській вперше за чотири місяці дозволили поговорити телефоном із арештованим чоловіком Сергієм Тихановським.

Про це Тихановська повідомила у telegram.

За її словами, це перша розмова із Сергієм Тихановським за чотири місяці.

«Щойно відбулася телефонна розмова Світлани та Сергія Тіхановского. Це перша розмова за 4 місяці, за 134 дня», – повідомив канал Тихановської.

Подробиці розмови пообіцяли розповісти пізніше.

Раніше стало відомо, що на сайті МВС РФ з’явилося оголошення про розшук лідерки білоруської опозиції Світлани Тихановської.

До слова, раніше опозиціонерка Тихановська назвала Путіна «мудрим» і заговорила про дружбу з Росією

Зазначимо, що напередодні Тихановська зустрілася з Меркель і подарувала їй біло-червоно-білу парасольку.

Нагадаємо, що Тихановська впевнена, що ситуація в Білорусі потребує міжнародного втручання.

Понад 37 тисяч білорусів просять суд у Гаазі розслідувати злочини Лукашенка.

Як повідомлялося, штаб Тихановської відреагував на розшук її у Росії.

9 жовтня, парламент Данії повідомив, що невідома людина 6 жовтня виступала по відеозв’язку на засіданні Комітету з питань зовнішньої політики, видаючи себе за лідерку білоруської опозиції Світлану Тихановську. Це вдалося зробити завдяки тому, що, коли почалася зустріч, у «Тихановської» і її співробітників нібито виникли проблеми з камерою на комп’ютері, і тому її обличчя було неможливо побачити.

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