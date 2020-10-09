Польща та Литва відкликали частину своїх дипломатів з Білорусі



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Польща та Литва відкликали частину своїх дипломатів з Білорусі

Мінськ вимагав, щоб Литва скоротила число співробітників посольства в Білорусі з 25 до 14, Польща - з 50 до 18

Польща та Литва відкликали частину своїх дипломатів на вимогу Міністерства закордонних справ Білорусі.

У МЗС Польщі виконали вимогу Білорусі і відкликали 32 польських дипломатів.

У МЗС Литви вирішили відкликати тільки п'ять дипломатів «у надії на те, що цей крок буде достатнім» для збереження діалогу, повідомляє Delfi.

За словами представника голови МЗС Литви зі зв'язків з громадськістю Раса Якілайтене, «Білорусь висунула категоричну вимогу щодо скорочення числа литовських дипломатів - зажадали вислати одинадцять».

«Щоб зменшити напругу, разом з Польщею ми прийняли рішення викликати послів для консультацій, щоб зберегти можливість підтримки дипломатичних відносин у майбутньому», - сказали в МЗС.

Литва також попередила, що зробить у відповідь заходи, якщо Мінськ продовжуватиме такі дії.

Мінськ вимагав, щоб Литва скоротила число співробітників посольства в Білорусі з 25 до 14, Польща - з 50 до 18.

Нагадаємо, що Латвія та Естонія відкликали своїх послів з Білорусі.

Разом з тим, вже стало відомо, що Литва вирішила відкликати свого посла з Мінська для консультацій.

Крім того, ряд країн Євросоюзу почали відкликати своїх послів з Білорусі.