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    Людство веде саморуйнівну війну з природою – ООН

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    Генсек ООН Антоніу Гуттеріш зауважив, що&nbsp;всі проблеми відносини людини з природою відомі - Людство веде саморуйнівну війну з природою – ООН
    Генсек ООН Антоніу Гуттеріш зауважив, що всі проблеми відносини людини з природою відомі
    Фото з відкритих джерел

    Генсек ООН закликав людство припинити безглузду війну з природою

    Генеральний секретар ООН Антоніу Гуттеріш закликав людство припинити безглузду і саморуйнівну війну з природою.

    Він зазначив, що для цього в урядів країн світу є всі інструменти для вирішення цієї проблеми. Про це йдеться у заяві Антоніу Гуттеріша в Twitter.

    «Людство веде безглузду і саморуйнівну війну з природою. Проголошення миру має бути пріоритетом для всіх і скрізь», – написав він.

    Гуттеріш додав, що всі проблеми відносини людини з природою відомі і країни мають інструменти для їх вирішення.

    «Що нам зараз потрібно, так це прихильність, амбіції і надійні зобов'язання всіх країн», – додав генсек ООН.

    Нагадаємо, раніше ООН повідомила про загибель у світі за останні 50 років понад 2 млн осіб від природних катастроф.

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    Теги: ООН Генсек ООН Twitter
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    Людство веде саморуйнівну війну з природою – ООН