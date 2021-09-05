Людство веде саморуйнівну війну з природою – ООН
Генсек ООН закликав людство припинити безглузду війну з природою
Генеральний секретар ООН Антоніу Гуттеріш закликав людство припинити безглузду і саморуйнівну війну з природою.
Він зазначив, що для цього в урядів країн світу є всі інструменти для вирішення цієї проблеми. Про це йдеться у заяві Антоніу Гуттеріша в Twitter.
«Людство веде безглузду і саморуйнівну війну з природою. Проголошення миру має бути пріоритетом для всіх і скрізь», – написав він.
Гуттеріш додав, що всі проблеми відносини людини з природою відомі і країни мають інструменти для їх вирішення.
«Що нам зараз потрібно, так це прихильність, амбіції і надійні зобов'язання всіх країн», – додав генсек ООН.
Нагадаємо, раніше ООН повідомила про загибель у світі за останні 50 років понад 2 млн осіб від природних катастроф.