Генсек ООН закликав до повної ліквідації ядерної зброї у світі
Гутерреш глибоко стурбований відсутністю прогресу відносно досягнення мети щодо світу без ядерної зброї
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш заявив, що єдиною гарантією незастосування ядерної зброї у світі є її повна ліквідація. Про це він повідомив у Тwitter.
«Єдиною гарантією незастосування ядерної зброї є її повна ліквідація», – написав Гутерреш.
Він також закликав всі держави, які володіють ядерною зброєю, як окремо, так і спільно, вжити заходів зі зменшення ризику від ядерної зброї.
За словами генсека ООН, нині він глибоко стурбований відсутністю прогресу відносно досягнення мети щодо світу без ядерної зброї.
Нагадаємо, жителі Японії 6 серпня вшанували хвилиною мовчання пам'ять жертв атомного бомбардування Хіросіми, здійсненого США 76 років тому. Меморіальна церемонія з нагоди цієї трагічної дати проходила у парку Миру в центрі міста.