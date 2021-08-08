Генсек ООН закликав до повної ліквідації ядерної зброї у світі

Гутерреш глибоко стурбований відсутністю прогресу відносно досягнення мети щодо світу без ядерної зброї

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш заявив, що єдиною гарантією незастосування ядерної зброї у світі є її повна ліквідація. Про це він повідомив у Тwitter.

«Єдиною гарантією незастосування ядерної зброї є її повна ліквідація», – написав Гутерреш.

Він також закликав всі держави, які володіють ядерною зброєю, як окремо, так і спільно, вжити заходів зі зменшення ризику від ядерної зброї.

За словами генсека ООН, нині він глибоко стурбований відсутністю прогресу відносно досягнення мети щодо світу без ядерної зброї.

Нагадаємо, жителі Японії 6 серпня вшанували хвилиною мовчання пам'ять жертв атомного бомбардування Хіросіми, здійсненого США 76 років тому. Меморіальна церемонія з нагоди цієї трагічної дати проходила у парку Миру в центрі міста.

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