Генасамблея ООН розгляне найближчим часом оновлений проект резолюції по Криму
ООН провела онлайн-конференцію, темою якої стала ситуація з правами людини в окупованому Криму
Про це заявила заступник міністра закордонних справ України Еміне Джапарова в Twitter.
Вона повідомила, що ООН провела онлайн-конференцію, темою якої стала ситуація з правами людини в окупованому Криму. Брали участь дипломати з провідних міжнародних організацій в Нью-Йорку, Женеві, Відні, Страсбурзі та Києві.
«Тортури, примусовий призов, переслідування ЗМІ, репресії проти Меджлісу і Української православної церкви з боку російських окупантів є ключовими елементами оновленого проекту резолюції про ситуацію з правами людини в окупованому Криму, який Генеральна Асамблея ООН розгляне найближчим часом», - зазначила Джапарова.