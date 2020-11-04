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    Політика

    Генасамблея ООН розгляне найближчим часом оновлений проект резолюції по Криму

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    Генасамблея ООН розгляне найближчим часом оновлений проект резолюції по Криму

    ООН провела онлайн-конференцію, темою якої стала ситуація з правами людини в окупованому Криму

    Генеральна Асамблея ООН розгляне оновлений проект резолюції про ситуацію з правами людини в окупованому Криму. Це станеться найближчим часом.

    Про це заявила заступник міністра закордонних справ України Еміне Джапарова в Twitter.

    Вона повідомила, що ООН провела онлайн-конференцію, темою якої стала ситуація з правами людини в окупованому Криму. Брали участь дипломати з провідних міжнародних організацій в Нью-Йорку, Женеві, Відні, Страсбурзі та Києві.

    «Тортури, примусовий призов, переслідування ЗМІ, репресії проти Меджлісу і Української православної церкви з боку російських окупантів є ключовими елементами оновленого проекту резолюції про ситуацію з правами людини в окупованому Криму, який Генеральна Асамблея ООН розгляне найближчим часом», - зазначила Джапарова.

    ЗМІ ООН Twitter
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