Генасамблея ООН розгляне найближчим часом оновлений проект резолюції по Криму

ООН провела онлайн-конференцію, темою якої стала ситуація з правами людини в окупованому Криму

Генеральна Асамблея ООН розгляне оновлений проект резолюції про ситуацію з правами людини в окупованому Криму. Це станеться найближчим часом.

Про це заявила заступник міністра закордонних справ України Еміне Джапарова в Twitter.

Вона повідомила, що ООН провела онлайн-конференцію, темою якої стала ситуація з правами людини в окупованому Криму. Брали участь дипломати з провідних міжнародних організацій в Нью-Йорку, Женеві, Відні, Страсбурзі та Києві.

«Тортури, примусовий призов, переслідування ЗМІ, репресії проти Меджлісу і Української православної церкви з боку російських окупантів є ключовими елементами оновленого проекту резолюції про ситуацію з правами людини в окупованому Криму, який Генеральна Асамблея ООН розгляне найближчим часом», - зазначила Джапарова.