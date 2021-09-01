Вчені пояснили, чому кількість стихійних лих у світі зросла вп’ятеро

На кількість природних катастроф впливають кліматичні зміни

За останні 50 років загальна кількість стихійних лих, що відбувається у світі, зросла у п’ять разів та продовжує збільшуватися. Про це повідомляє Всесвітня метеорологічна організація.

Згідно її даних, з 1970 до 2019 року у світі сталося понад 11 тис. катастроф, що призвело до загибелі більш ніж 2 млн людей та збитків близько $3,64 трлн.

Більш ніж 91% смертей сталося в країнах, що розвиваються (за класифікацією країн ООН).

Погодна, кліматична та водна небезпека становили 50% усіх катастроф, 45% усіх зареєстрованих смертей та 74% усіх економічних втрат.

Найчастіше люди гинули через такі стихійні лиха, як посуха (650 тис. смертей), бурі (577 тис.), повені (58 тис. загиблих) та екстремальна температура (55 736 смертей).

Щодо економічних збитків, найбільш руйнівними виявилися шторми ($521 млрд) та повені ($115 млрд).

В організації зазначають, що завдяки запровадженню систем раннього попередження та ліквідації наслідків стихійних лих, кількість смертей за 50 років зменшилася майже втричі – з більш ніж 50 тис. у 1970-х роках до менш ніж 20 тис. у 2010-х.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття президенту Туреччини Реджепу Тайїпу Ердогану у зв'язку із вируючою у країні негодою, що забрала життя десятків людей.

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