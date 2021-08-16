Генсек ООН звернувся з потужним закликом до світової спільноти через події в Афганістані

Гуманітарна криза в Афганістані зачепить щонайменше 18 мільйонів осіб, що складає половину населення країни

Рада безпеки ООН сьогодні зібралась на позачергове засідання у зв'язку із ситуацією в Афганістані. Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш виступив перед членами Радбезу та звернувся до президента Афганістану Ашрафа Гані, повідомляє куореспондент «Главкома». Зокрема Гуттереш заявив, що усі сторони виконують свої зобов'язання щодо захисту цивільних осіб, та закликав усіх надати гуманітарним працівникам доступ для надання своєчасних і життєво важливих послуг людям.

«Я також закликаю всі країни бути готовими прийняти афганських біженців і утримуватися від будь-яких депортацій. Пане, президенте, зараз пора об'єднатися. Міжнародне співтовариство повинно бути єдиним і використовувати всі доступні інструменти, щоб перш за все забезпечити наступне. Ми повинні говорити єдиним голосом, щоб захистити права людини в Афганістані. Я закликаю «Талібан» і всі сторони поважати і захищати міжнародне гуманітарне право, а також права і свободи всіх людей. Ми отримуємо повідомлення про серйозні обмеження прав людини по всій країні, і мене особливо турбують ці повідомлення», – заявив Гуттереш.

Він зауважив, що жінки і дівчата Афганістану бояться повернення у країну зараз.

«Вкрай важливо захищати насилу завойовані права афганських жінок і дівчаток. Вони чекають від міжнародного співтовариства підтримки того ж самого міжнародного співтовариства, яке запевнило їх, що можливості будуть розширені, освіта буде гарантовано, свободи будуть поширюватися, а права будуть захищені. Міжнародне співтовариство повинне об'єднатися, щоб переконатися, що Афганістан ніколи більше не буде використовуватися як платформа або притулок для терористичних організацій», – наголосив політик.

Він закликав Раду безпеки ООН і міжнародне співтовариство в цілому об'єднатися, працювати разом і діяти спільно і використовувати всі наявні в його розпорядженні інструменти для придушення глобальної терористичної загрози в Афганістані і гарантувати дотримання основних прав людини, незалежно від того, хто тримає владу.

«Пане президенте, Організація Об'єднаних Націй прихильна підтримці афганців. У нас як і раніше є співробітники і офіси в районах, які перейшли під контроль «Талібану». Я з полегшенням повідомляю, що у значній мірі вони поважають наш персонал і приміщення. Ми просто зобов'язані продовжувати працювати і поважати цілісність і недоторканність дипломатичного середовища», – йдеться у заяві генсека ООН.

Гуттереш заявив, що гуманітарна криза в Афганістані зачіпає 18 мільйонів осіб, що складає половину населення країни. «Життєво важливо, щоб основні послуги продовжували надаватися. Таліби заявили, що будуть працювати з чинними інститутами. Вкрай важливо, щоб зарплата держслужбовців продовжувала виплачуватися, інфраструктура підтримувалася, аеропорти знову відкривалися, а послуги охорони здоров'я та освіти тривали. Присутність Організації Об'єднаних Націй буде адаптуватися до ситуації, але, перш за все, ми залишимося і будемо надавати підтримку афганському народу у важку для нього годину», – заявив Гуттереш.

«Заглядаючи в майбутнє, я закликаю до негайного припинення насильства задля поваги прав усіх афганців і виконання Афганістаном всіх міжнародних угод, учасником яких він є. Афганці – гордий народ з багатою культурною спадщиною. Вони пізнали покоління воєн і негараздів, і вони заслуговують нашої повної підтримки, і наступні дні будуть вирішальними. Світ бачить, що ми не можемо і не повинні кидати народ Афганістану», – підкреслив Гуттереш.

За останніми даними в аеропорту Кабула невідомі відкрили вогонь по американських військових.

До слова, названо країни, які крім Росії залишають своїх дипломатів в Кабулі.

Станом на сьогодні, 16 серпня, країни ЄС забирають з Афганістану дипломатів та закривають посольства.

У столиці Афганістану Кабулі люди прориваються до літаків, аби покинути країну через захоплення влади радикальним ісламістським рухом «Талібан». Щонайменше п’ятеро людей загинули, коли натовп намагався проникнути в літаки, що вилітали.

Влада понад 60 країн у спільній заяві закликали забезпечити безпечний виїзд іноземців та афганців, які хочуть покинути Афганістан.

У неділю, 15 серпня, український літак евакуював з Кабула громадян п'яти країн.

Раніше повідомлялося, що президент Афганістану Ашраф Гані покинув країну і відлетів у Таджикистан.

Таліби захопили столицю Афганістану Кабул без бою. Уряд віддав їм владу, щоб уникнути кровопролиття.

За повідомленням ООН, у травні та червні 2021 року було вбито або поранено майже 2400 мирних жителів Афганістану, що є найбільшим показником за ці два місяці з моменту початку обліку у 2009 році.

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