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    У світі

    Людству залишилося всього десять років для порятунку Землі - ООН

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    Людство вступило в шосту еру масового вимирання. Вона є першою в історії, спричиненою неприродними факторами - Людству залишилося всього десять років для порятунку Землі - ООН
    Людство вступило в шосту еру масового вимирання. Вона є першою в історії, спричиненою неприродними факторами

    Людям потрібно на 50% скоротити забруднення довкілля і надати статусу захищеної території щонайменше 30% земної поверхні, - науковці

    У людства залишилося всього десять років, щоб врятувати дику природу на Землі. Такого висновку дійшли вчені у звіті Конвенції ООН із біорізноманіття.

    Зазначається, що для того аби до 2030 року на планеті залишилися всі з нині існуючих видів тварин і рослин, необхідно виконати план. «Зокрема, на 50% скоротити забруднення довкілля гербіцидами та пластиковими відходами. Також необхідно сповільнити глобальну тенденцію до споживацтва. А ще – надати статусу захищеної території щонайменше 30% земної поверхні», - йдеться у повідомленні.

    Також необхідно допомагати у захисті дикої природи корінному населенню різних регіонів і ще впроваджувати у бізнес та поведінку людей технології збалансованого розвитку (тобто жити і працювати так, аби екосистема могла поглинати забруднення та встигала відновлюватися).

    За висновками науковців, людство вступило в шосту еру масового вимирання. Вона є першою в історії, спричиненою неприродними факторами.

    Водночас населення Землі продовжує зростати і до 2050 року сягне 9,8 млрд. Це вплине на потребу в ресурсах, зокрема їжі, інфраструктурі та використанні земель.

    екологія ООН бізнес технології населення
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