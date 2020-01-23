Людству залишилося всього десять років для порятунку Землі - ООН



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Людство вступило в шосту еру масового вимирання. Вона є першою в історії, спричиненою неприродними факторами

Людям потрібно на 50% скоротити забруднення довкілля і надати статусу захищеної території щонайменше 30% земної поверхні, - науковці

У людства залишилося всього десять років, щоб врятувати дику природу на Землі. Такого висновку дійшли вчені у звіті Конвенції ООН із біорізноманіття.

Зазначається, що для того аби до 2030 року на планеті залишилися всі з нині існуючих видів тварин і рослин, необхідно виконати план. «Зокрема, на 50% скоротити забруднення довкілля гербіцидами та пластиковими відходами. Також необхідно сповільнити глобальну тенденцію до споживацтва. А ще – надати статусу захищеної території щонайменше 30% земної поверхні», - йдеться у повідомленні.

Також необхідно допомагати у захисті дикої природи корінному населенню різних регіонів і ще впроваджувати у бізнес та поведінку людей технології збалансованого розвитку (тобто жити і працювати так, аби екосистема могла поглинати забруднення та встигала відновлюватися).

За висновками науковців, людство вступило в шосту еру масового вимирання. Вона є першою в історії, спричиненою неприродними факторами.

Водночас населення Землі продовжує зростати і до 2050 року сягне 9,8 млрд. Це вплине на потребу в ресурсах, зокрема їжі, інфраструктурі та використанні земель.