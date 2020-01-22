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    У світі

    Трамп у Давосі назвав кліматичних активістів «пророками апокаліпсису»

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    Дональд&nbsp;Трамп заявив, що кліматичні активісти хочуть, &laquo;щоб ми себе погано почували&raquo; - Трамп у Давосі назвав кліматичних активістів «пророками апокаліпсису»
    Дональд Трамп заявив, що кліматичні активісти хочуть, «щоб ми себе погано почували»

    Президент США виступав після того, як активістка Грета Тунберг звинуватила світових лідерів у тому, що вони не вживають ніяких дій у вирішенні кліматичної кризи

    Президент США Дональд Трамп назвав кліматичних активістів «пророками апокаліпсису». Про це він сказав під час виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, де обговорювали рішення кліматичної кризи.

    Про це повідомляє CNN

    «Щоб прийняти можливості завтрашнього дня, ми повинні відкинути вічних пророків загибелі і їх пророцтва апокаліпсису», - сказав Дональд Трамп.

    Трамп заявив, що кліматичні активісти хочуть, «щоб ми себе погано почували». 

    Президент США виступав після того, як активістка Грета Тунберг звинуватила світових лідерів у тому, що вони не вживають ніяких дій у вирішенні кліматичної кризи.

    Як відомо, 21 січня у Давосі стартував Всесвітній економічний форум.

    Раніше стало відомо, що Володимир Зеленський планує відвідати Давосі провести там засідання Національної інвестиційної ради. До цього Українська асоціація венчурного та приватного капіталу повідомила, що в Українському домі в Давосі відбудеться закрите засідання Національної інвестиційної ради України, яке очолить Зеленський.

    До слова, прем’єрміністр України Олексій Гончарук разом із президентом Володимиром Зеленським відвідає Давос.

    У партії «Слуга народу» повідомили, що місця в готелях Давосу заброньовані для 17 парламентаріїв фракції: голові фракції Давиду Арахамії, першому заступнику Олександру Корнієнко, заступнику Євгенії Кравчук, депутатам Дмитру Налухе, Святославу Юрашу, Єлизаветі Ясько і іншим. При чому у Верховній Раді запевняють, що нардепи поїдуть на форум у Давосі за власний рахунок.

    екологія США клімат Дональд Трамп активісти президент Грета Тунберг
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