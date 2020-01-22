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    Технології

    Науковці навчилися видобувати кисень з місячного пилу

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    Місячний пил містить&nbsp;від 40% до 45% кисню - Науковці навчилися видобувати кисень з місячного пилу
    Місячний пил містить від 40% до 45% кисню

    Можливість отримання кисню з ресурсів, знайдених на Місяці, виявиться корисною для майбутніх місячних поселенців, - вчені

    В Європейському центрі космічних досліджень і технологій Європейського космічного агентства (Нідерланди) створили робочий прототип установки, здатної видобувати кисень з місячного пилу – так званого реголита.

    Як повідомляє «ПМ», якщо технологія доведе свою придатність до практичного застосування, людство отримає важливий ресурс не тільки для поселення на Місяці, але і для заправки кисневих баків міжпланетних ракет.

    «Можливість отримання кисню з ресурсів, знайдених на Місяці, виявиться корисною для майбутніх місячних поселенців. Вона стане в нагоді і для місцевого виробництва ракетного палива», — зауважив хімік Бет Ломакс з Університету Глазго в Шотландії.

    Зазначається, що завдяки отриманим зразкам місячного реголіту — пухкого пилу з поверхні Місяця — стало відомо, що у цьому матеріалі міститься великий відсоток кисню — від 40% до 45%.

    Науковий колектив Бета Ломакса зміг успішно провести досліди з видобутку кисню з точної копії місячного реголіту, виробленої на Землі. Для цього використовується електроліз розплавленої солі. У процесі з реголіту витягується до 96% присутнього в ньому кисню. Матеріал, який залишається в останку, являє собою суміш металевих сплавів.

    Вчені мають намір з'ясувати, які корисні сплави можуть бути виготовлені в процесі добування кисню з реголита, і де їх можна застосовувати.

    Нагадаємо, національна аерокосмічна адміністрація США (НАСА) оголосила про плани направити на Місяць місію космонавтів в 2024 році, при цьому у NASA уточнили, що вперше у складі цієї місії на поверхню супутника Землі ступить жінка.

    США Нідерланди технології космос NASA жінка повітря
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